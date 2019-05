Sonia Ordóñez, Ganemos: «Es muy necesario sacar los coches dle centro de Palencia. Queremos respirar un aire mucho más sano» Sonia Ordóñea, que se confiesa ávida lectora y cinéfila, posa en la Biblioteca Pública de Palencia. / Marta Moras La candidata de Ganemos a la Alcaldía de Palencia es una mujer comprometida con diferentes organizaciones solidarias y con amplia trayectoria en labores humanitarias y sociales JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 20 mayo 2019, 07:46

Ganemos ha renovado totalmente su candidatura municipal y ninguno de sus cuatro concejales ha querido continuar en el Ayuntamiento, para dar paso a nuevas personas. Y al frente de ese nuevo equipo aparece Sonia Ordóñez Rodríguez (Palencia, 1977), una mujer comprometida con diferentes organizaciones solidarias y con amplia trayectoria en labores humanitarias y sociales. Filóloga de formación, ha mantenido en los últimos años un intenso perfil público a través de la participación en diversos medios de comunicación y ONGs.

–Mientras que sus principales rivales ya tienen una experiencia política previa, para usted es toda una novedad, ¿cómo lo lleva?

–Pues tenemos una actividad muy intensa, por no decir frenética, y a pesar de ello, hemos hecho una piña en el equipo, estamos con mucha ilusión y con la expectativa de qué puede ocurrir el próximo 26 de mayo.

–Ganemos cuenta ahora con cuatro concejales, pero en aquella ocasión no se presentaba Podemos, algo que sí ocurre en estos momentos, ¿cree que esto puede hacer que pierdan representación?

–Es una pregunta que nos han hecho ya en bastantes ocasiones y lo que respondemos siempre es que tanto Ganemos como Podemos tienen una misma raíz, que es el 15M, obviamente, aunque después hemos seguido caminos paralelos, pero diferentes. Y en ese sentido, estamos convencidos de que puede haber alguna dificultad a la hora de decidir el voto, pero también creemos que nos puede ayudar a la hora de pactar si logramos conseguir representación.

–Bueno, eso es un consuelo de cara al futuro, pero para las elecciones puede suponer una fragmentación del voto que puede resultarles muy perjudicial…

–La derecha también está fragmentada actualmente. Así que puede que contemos con las mismas fuerzas o que se dé un resultado que con los pactos pueda dar una nueva mayoría. Cualquier cosa puede ocurrir en el Ayuntamiento de Palencia.

«Hay que municipalizar el transporte urbano y caminar hacia el billete gratuito de autobús»

–Está todo muy abierto, ¿pero tiene usted alguna intuición de quién va a ser el próximo alcalde de Palencia?

–Hombre, si tuviésemos unas encuestas que nos encaminasen hacia una dirección, podría contestar. Se sabe que para marcar una tendencia clara, entre el primero y el segundo tiene que haber diez puntos de diferencia en las encuestas, y como no tenemos encuestas, ni creo que esas diferencias tan grandes se vieran en un sondeo, todo sigue muy abierto.

–Su campaña no se caracteriza por los grandes actos, sino por una continua presencia en la calle.

–Sobre todo en los barrios. Tratamos de mezclar actos de carácter político con otros más lúdicos, pero siempre en los barrios, que es donde nosotros tenemos más acceso y un contacto más constante a lo largo de estos cuatro años. Por eso creemos que los barrios son nuestros grandes puntos fuertes.

–¿Y cómo se encuentran, los barrios en estos momentos? ¿Hay tanta diferencia, entonces?

Digamos que sí. En cuanto a las medidas o los fondos que se destinan a unos barrios u otros hay mucha discriminación. Especialmente del centro con respecto a los demás barrios. Y se nota en cuestiones como el suelo sin asfaltar que todavía puede encontrarse en el barrio del Cristo, las señales wifi que no llegan a San Antonio, las tuberías de amianto que no se sustituyen en estos mismos barrios, como sí se ha logrado en las Casas de Abella... Se nota esta discriminación, por ejemplo, a la hora del mantenimiento de la red de aguas. Hay colectores en ciertas zonas que están hundidos, que se dejan solo para pleno proceso electoral. Es obvio que todo el asfaltado de las calles del centro se ha llevado a cabo con las elecciones inminentes, todo esto es muy evidente.

–¿Cuál es el proyecto de Ganemos Palencia para revertir esta situación y acercar los barrios al nivel que tiene el centro?

Lo primero es que pensamos en un diseño de ciudad mucho más compacta. En este diseño estarían integrados todos los barrios, sin ningún tipo de discriminación en cuanto a las partidas que se destinan a ellos. Y, por otro lado, como lo que sabemos hacer muy bien es escuchar a la gente, nos comenzarán a llegar propuestas y necesidades de los barrios que intentaremos atender en su totalidad.

–Ganemos insiste siempre, además, en que es necesario un modelo de ciudad diferente, ¿pero qué es eso que se quiere cambiar?

–El primer punto en el que nosotros incidimos es en la movilidad, dentro del apartado de urbanismo. Lo que planteamos es una ciudad mucho más compacta, con la aplicación además de medidas como la implantación progresiva del billete de autobús gratuito; peatonalizar el casco histórico de forma progresiva, que sería muy fácil de hacer con un método de señales, empezando solo los domingos... Y, por otro lado, tenemos también que afrontar el problema del éxodo juvenil, que también marca un poco el modelo de ciudad. Lo que planteamos es un Plan de Vivienda Social, con el Ayuntamiento como mediador, ya que desde 2007 hemos perdido 11.000 jóvenes en Palencia, y por eso, proponemos implantar un parque municipal de viviendas de alquiler protegido, cuyo objetivo es lograr 800 viviendas de alquiler para jóvenes de 18 a 35 años, por el 30% de los ingresos.

–La peatonalización de calles suele levantar mucha polémica.

–Es muy necesario sacar los coches del centro de la ciudad. Queremos un aire sano. Apoyamos los itinerarios escolares compartidos para que los papás y las mamás no tengan que sacar su coche para llevar los niños al colegio, porque está demostrado que las colas de coches provocan enfermedades de piel y de asma... Y aunque nos parecen una gran idea, esos caminos escolares seguros solo están funcionado ahora en dos colegios.

–Otra idea que plantea, la de los autobuses gratuitos, no parece muy rentable para la administración...

–El primer paso que hay que dar es municipalizar los grandes servicios públicos básicos. Y luego hay que tener en cuenta que, con las pensiones que tenemos en Palencia, si a un jubilado le pones diez céntimos más en el billete de autobús, le estás machacando, le estás perjudicando. Por eso, no es tan descabellado, en el caso de que se remunicipalice el transporte urbano, adoptar esta medida del billete de autobús gratuito.

–¿Pero llegaría a todos los ciudadanos?

–Está planteado para todo el mundo. En muchas ciudades, ya existe. Yo creo que deberíamos mirar más a países nórdicos europeos que a Estados Unidos, en este sentido.

–¿Creen que realmente puede ser viable para un ayuntamiento la municipalización de los servicios básicos como el agua, el transporte o la limpieza?

–Por supuesto, porque hay que tener en cuenta que el coste de estos gastos revertiría a las arcas municipales. Eso, por un lado, y por otro supondría un ahorro evidente en la factura de la luz, que está siendo muy cara, de las más altas de Europa; y en cuanto a la gestión de residuos creemos también que es necesario introducir cambios. Si dejásemos solo tres contenedores, el de órganicos, otro para todos los restos diferentes y un tercero para el vidrio. Creemos que se podría llegar a reciclar un 65% de los residuos, cuando ahora está en torno al 20% de reciclado.

–Quiere decir que la selección domiciliaria y por contenedores que se hace ahora es perjudicial...

–El problema no es una excesiva selección, sino la manera en la que se hace. Por eso, proponemos solo tres contenedores, con una selección posterior adecuada en el Centro de Tratamiento de Residuos, que debería ser público. Por ejemplo, el tema de los envases. Normalmente, se reciclan y después se queman, con la consiguiente contaminación, pero además, el resto de plásticos que no son envases, no se recicla, con lo que se mezcla con otros restos y genera más contaminación aún. Habría también que aplicar el compostaje, que no se hace... Pero bueno, volviendo a la municipalización de los servicios. El Ayuntamiento tiene que efectuar una supervisión a todas estas empresas concesionarias y es un gasto que también se podría evitar y todos los beneficios revertirían..

«Tenemos un plan de empleo garantizado para que los jóvenes se queden en la ciudad»

–Otra de las propuestas en las que más énfasis vienen haciendo durante la campaña electoral es la creación de un plan de empleo...

–Nuestro Plan de Empleo Garantizado está destinado fundamentalmente a que los jóvenes se queden en Palencia. Sería una propuesta con más de ocho millones de euros para la formación, la orientación y la colocación de mil personas en cuatro años, con una media de 250 mujeres y jóvenes cada año. Porque de estos fondos, la mitad estaría dirigida a mujeres y el otro 50% a jóvenes.

–¿Pero dónde podrían colocarse esos trabajadores, en qué sectores?

–Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de un plan alternativo de empleo, con formación, orientación e incentivos a las empresas que coloquen a estas personas. Se trataría de hacer contratos de seis meses a jornada completa para empezar y que pudieran ser prorrogables. Y las áreas de empleo de las que estamos hablando son, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores, que en Palencia es muy necesario; al mantenimiento de parques y riberas, a la rehabilitación y eficiencia de viviendas, que podría dar trabajo a personas que lo perdieron por la burbuja inmobiliaria, al reciclaje de residuos, a proyecto de siembra y riego en huertos urbanos y a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

–Parece además que también pretenden estimular el empleo público y la contratación de más personal por parte del Ayuntamiento...

–Ganemos entre sus propuestas incluye el aumento de la oferta de empleo público, y no solo en estas áreas, sino en las diferentes secciones del propio ayuntamiento.

–No es fácil sin aumentar los ingresos municipales y aún menos con la hacienda tan conservadora que mantiene el Ayuntamiento de Palencia, que se caracteriza por mantener una presión fiscal sobre el ciudadano de las más bajas de España.

–Es que ahí está el problema. Ahora están pagando todos por igual, tanto los que más tienen como los que menos tienen. Lo que nosotros proponemos es subir el IBI a los propietarios que posean más de diez viviendas y también a las viviendas vacías, para incentivar el mercado del alquiler. Otro detalle curioso es que en Palencia solo hay un inspector fiscal mientras que en Burgos hay once. Habría que revertir esa situación, para poder comprobar realmente si estamos recaudando todo lo que deberíamos recaudar y a quién se lo estamos cargando. Habría que hacer una distribución entre los que más tienen y los que menos.