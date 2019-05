El CAT sigue suscitando dudas, pero todos quieren reformar los polígonos industriales La candidata de Cs, con sus asesores. / A. de Torre «¿Heredado? Usted, señora Luquero apoyó con su voto esta y otras tropelías que cometió Arahuetes», acusó Otero ANA NUIN Y CARLOS ÁLVARO Segovia Domingo, 19 mayo 2019, 08:33

El CAT. He ahí la cuestión. El actual gobierno municipal quiere terminar ya la obra del edificio CIDE y ha apalabrado con nueve empresas, entre ellas el grupo Indra, su inminente instalación en el inmueble. La alcaldesa y candidata socialista defendió vehemente esta solución «a un problema que yo heredé», dijo, pero sus razones no convencieron al resto de los candidatos, para quienes el coste de la construcción –alrededor de 25 millones de euros– ha sido demasiado elevado.

«No nos creemos eso de las nueve empresas hasta que lo veamos escrito», disparó Cosme Aranguren (Centrados). El candidato del PP, Pablo Pérez, fue más allá y se refirió al edificio inconcluso como «el gran cáncer» que la ciudad ha tenido en los últimos años: «Es un edificio sin contenido, sin dotación. Nos engañan con lo de las empresas, crean una ilusión con el empleo. Ese edificio no tiene ninguna funcionalidad, solo es un mamotreto de hormigón que los segovianos han pagado con sus impuestos». Noemí Otero (Cs) considera «urgente» terminar el edificio porque «debemos darle un uso que revierta en la sociedad. Cuando lleguemos al Ayuntamiento revisaremos los compromisos que se han adquirido con las empresas, para ver si son reales», dijo. «¿Pero no lo están haciendo en la mesa de seguimiento de su pacto con el PSOE?», afeó a Otero el candidato de Centrados, refiriéndose el apoyo que Ciudadanos ha prestado al PSOE de Clara Luquero durante el mandato que ahora acaba. Noemí Otero contestó a la alcaldesa: «No diga que es un problema que ha heredado porque usted levantó su mano durante muchos años y apoyó el CAT y todas las tropelías que cometió Arahuetes».

También desconfía Ángel Galindo (IU) del polémico edificio: «El CAT nunca se tenía que haber construido. Ese edificio viene de la época de cemento y hormigón que tanto practicaron PP y PSOE y ha fracasado, como ha fracasado el Palacio de Congresos de la Faisanera. Nosotros exigimos máxima transparencia porque no tenemos mucha información de las empresas que lo van a ocupar y de los empleos que van a generar. Reclamamos que el CAT tenga un uso público», manifestó. «Voy a hacer una revelación importante –intervino Luquero–. Un prestigioso empresario español, al conocer las declaraciones que el Partido Popular hizo una vez anunciada la llegada de empresas, me llamó escandalizado para decirme: alcaldesa, cuánto miope político tienes en la oposición. Lo digo literalmente, porque es así. El CAT va a ser la mejor oportunidad para generar empleo en esta ciudad durante los próximos años. Repito: yo heredé un edificio inconcluso que voy a llenar de contenido».

Por otra parte, la unanimidad reinó en torno a la necesidad de reformar los polígonos industriales y crear suelo industrial. Todos lo llevan en sus programas, incluido el PSOE. El PP propone un plan de inversión anual en los polígonos industriales. «Los polígonos y el desarrollo de suelo industrial serán uno de nuestros ejes. Los polígonos llevan años abandonados y el gobierno socialista ha desarrollado 0 metros cuadrados de suelo industrial», recordó Pablo Pérez, que anunció un ambicioso plan de inversiones para remodelar los polígonos del Cerro y Hontoria «después de décadas de abandono». IU es partidaria de desplegar un plan de industrialización, pero apoyado por la Junta de Castilla y León: «Algo de tal magnitud no se puede afrontar solo con fondos municipales. Castilla y León debería implicarse», señaló Galindo. Para la candidata de Ciudadanos, la inversión en la mejora de los polígonos industriales es prioritaria, aunque también considera que otras instituciones deben implicarse en la industrialización de la ciudad: «El enfrentamiento que el Ayuntamiento de Segovia ha mantenido con la Junta de Castilla y León lo ha impedido durante este tiempo. Ciudadanos apostará claramente por el desarrollo definitivo de Prado de Hoyo, que debe permitir la creación de suelo industrial, apoyará al comercio de la ciudad y reformará los polígonos, que son los grandes olvidados. No nos vale con asfaltar una calle a once días de las elecciones, hay que remodelarlos en condiciones». El candidato de Centrados, por su parte, propuso reorientar el polígono del Cerro hacia el comercio y el de Hontoria, hacia la industria y la logística. También pretende Cosme Aranguren el desarrollo de la vieja estación de Renfe, en la carretera de Villacastín.