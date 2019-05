El Gobierno situará al Incibe en el epicentro de la estratégica digital para impulsar cinturones de startups en España Francisco Polo, secretario de Estado de Avance Digital, junto a Diez y Tudanca. / Miriam Chacón El secretario de estado para el Avance Digital compromete aumentar las partidas presupuestarias para el Incibe y apuesta por convertirlo en una herramienta «fundamental» en el desarrollo tecnológico del país A. CUBILLAS León Miércoles, 22 mayo 2019, 15:51

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo de futuro convertir a España en una nación emprendedora e impulsar su desarrollo tecnológico. Un ambicioso plan enmarcado en la Agenda Digital y en el que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Incibe de León, tendrá un papel «neurálgico y estrátegico».

Fue el mensaje que este miércoles lanzó a los empresarios TIC leoneses el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, en un encuentro donde señaló que los objetivos de la estrategia nacional pasan por atraer talento, inversión y ayudar a las empresas a escalar.

Un plan que contempla la creación de una red nacional de incubadoras y aceleradoras, que se impulsará para generar cinturones de 'startups' alrededor de puntos neurálgicos. Y, en este punto, será donde el Incibe tenga un papel fundamental.

No sólo por su capacidad dinamizadora sino porque un país no puede tener digitalización si primeramente no hay cibrserugidad. «Tenemos un gran centro de ciberseguridad reconocido en toda Europa y queremos potenciarlo, abrirle a la ciudad y promocionar el Incibe alrededor del país para que eso refuerce a la ciudad como capital de la cibserguridad de España y de Europa», señaló Polo.

En este sentido, el secretario, que no aclaró si el Gobierno tiene planes para recuperar las funciones del antiguo Inteco, recordó que recientemente se amplió la plantilla y que el Gobierno seguirá aumentado los fondos disponibles «porque la ciberseguridad será uno de los ejes fundamentales de la estrategia de país».

Galería. Francisco Polo durante su encuentro con empresarios TIC de León. / Miriam Chacón

Clave en el nuevo futuro de Castilla y León

Un centro que además debe ser concebido como una herramienta indispensable para el cambio de modelo económico y productivo que requiere Castilla y León. Fue la idea que apuntó Luis Tudanca, el aspirante a la Presidencia de la Junta, que además trasladó la necesidad de ampliar hasta el 3% del PIB la inversión en I+D+i.

«En este cambio de modelo económico, León es indispensable, a través de su Universidad, del impulso del Parque Tecnológico y del Incibe, que está llamado a convertirse en la vanguardia del cambio tecnológico que necesita Castilla y León y que permitirá el desarrollo industrial económico y progreso de una tierra que lo necesita».

Una idea en la que también coincidió José Antonio Diez, el candidato socialista a la Alcaldía de León, que además quiere relanzar el Incibe para que recupere la fuerza tractora para el sector TIC de León capital.

«Se trata de dinamizar algo que tenemos la fortuna de tener en la ciudad y que será, a pesar del parón que ha sufrido, el polo dinamizador del sector TIC en esta ciudad», concluyó Diez.