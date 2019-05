Urbanismo y movilidad Defensa de un modelo de ciudad sostenible y de un turismo contenido y de calidad La candidata del PSOE cree que el Plan Especial de Áreas Históricas contribuirá a salvar el recinto amurallado ANA NUIN Y CARLOS ÁLVARO Segovia Domingo, 19 mayo 2019, 08:35

Ciudad sostenible, turismo controlado y de calidad, dinamización del casco antiguo. En el bloque dedicado a Urbanismo y Movilidad, Segovia tiene muchas tareas pendientes. Los candidatos de PP, Cs y Centrados afearon a la aspirante del PSOE y actual alcaldesa de la ciudad los retrasos que acumula el llamado Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), de «inminente» aprobación, según Luquero.

Para Cosme Aranguren, Segovia necesita varios aparcamientos disuasorios que contribuyan a descongestionar el centro los días en que hay avalancha de turistas (Centrados propone habilitar uno en cada entrada de la ciudad: Hospital, La Lastrilla-El Sotillo, Nueva Segovia, La Albuera y La Fuentecilla, además de aumentar las frecuencias de las líneas de autobuses urbanos a estos lugares, al menos durante las jornadas de más afluencia de visitantes). Por su parte, Pablo Pérez y Noemí Otero abogaron por un turismo de calidad rentable para la ciudad y cuidadoso con ella. Otero puso de relieve los «grandes problemas» de movilidad que Segovia tiene, como prueban los graves atascos registrados el pasado 2 de mayo, fiesta en la Comunidad de Madrid.

Clara Luquero defendió su gestión, recordó que el PEAHIS, cuya elaboración ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León, favorecerá la dinamización del casco histórico y presumió del «momento espléndido» que la ciudad vive desde el punto de vista turístico. «Somos la primera capital de Castilla y León en pernoctaciones, aunque reconozco que la capacidad de carga de Segovia es limitada. Por ello, nuestro gran reto es priorizar la calidad sobre la cantidad», dijo. Tampoco descartó la candidata socialista retomar el controvertido proyecto del aparcamiento de los Tilos/Salón, en su día acariciado por PP y PSOE: «Si la ciudad necesita ese aparcamiento, el PEAHIS deja abierta la posibilidad de construirlo, pero hay otras medidas que podemos adoptar».

El candidato de Izquierda Unida, Ángel Galindo, recordó que, ante todo, Segovia es una ciudad Patrimonio de la Humanidad, con unas características muy definidas a las que hay que adaptarse. Galindo se mostró partidario de frenar la especulación en el campo de la vivienda, «bien de primera necesidad», y de ir restringiendo, «poco a poco» el tráfico rodado dentro del recinto amurallado, vieja aspiración de IU. «No podemos solucionar la movilidad a base de cemento y hormigón. No tiene sentido dejar la puerta abierta al aparcamiento de los Tilos. En su día, Izquierda Unida contribuyó a frenarlo. Ese aparcamiento no es la solución. La solución está en restringir el tráfico y facilitar la vida a las personas residentes en el casco histórico, habilitando, por ejemplo, plazas de aparcamiento exclusivas para residentes. Los coches, debido a la contaminación que generan, son la primera causa de la degradación que experimentan nuestros monumentos más importantes», manifestó el candidato de la coalición de izquierdas. Pablo Pérez (PP) se limitó a decir que el aparcamiento de los Tilos no figura en su programa.

En materia de vivienda, el candidato popular acusó a Clara Luquero de haber incumplido promesas como la de proporcionar 300 viviendas VPO para jóvenes en el recinto amurallado. «Si lo ha incumplido, ¿qué credibilidad tiene?», preguntó Pérez, que prometió establecer un plazo máximo de cuarenta y cinco días para la concesión de licencias.

Aranguren expuso su intención de proteger el Acueducto dentro de sus primeros cien días de gobierno con una ordenanza, que, según apuntó Clara Luquero, está ultimándose. «Formaremos un cuerpo de voluntarios cuidadores del Acueducto y habilitaremos autobuses lanzadera ecológicos entre la plaza Oriental y la calle Colón», dijo el de Centrados. En relación con el Acueducto, Luquero prometió la creación de un centro de interpretación del monumento que permita sacar algún beneficio a las miles de visitas que diariamente se realizan a la construcción de origen romano.