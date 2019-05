«La ciudadanía no entendería un cambio de cromos», asegura Saravia Alberto Bustos y María Sánchez siguen por televisión las declaraciones de Óscar Puente en la noche electoral. / Henar Sastre Valladolid Toma la Palabra advierte a Óscar Puente de que vincular el Ayuntamiento a un pacto en la Junta sería «un error» ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Lunes, 27 mayo 2019, 20:54

No han ganado todos. Esta vez no. En Valladolid Toma la Palabra vivieron como un mazazo los tres ediles que les depararon las urnas. Partían con 4 y con una gestión desde dentro del equipo de Gobierno que consideraban suficiente como para mejorar el resultado. «Cuando hemos dicho que aspirábamos a mucho más, no estábamos haciendo discurso de cara a la galería para arañar tres votos más. Nuestra valoración es la muestra de la honestidad de nuestra apuesta, creíamos que nuestro trabajo merecía más y es bueno reconocerlo. Ya está bien de noches electorales en las que todos ganan», sentenciaba Manuel Saravia, cabeza de lista, respecto a los resultados electorales.

Ahora llega la hora de renegociar el pacto de Gobierno que se firmó entre PSOE y VTLP en el año 2015. Entonces, sin embargo, la situación de partida era distinta. Era la única manera, junto al apoyo de Sí se Puede, de superar al PP tras veinte años de Gobierno de León de la Riva, y se producía con el peor resultado socialista en la historia, apenas 8 ediles. Este 27 de mayo el punto de arranque de las conversaciones es el opuesto. Puente ha alcanzado los 11 concejales y tiene dos partidos con los que podría sumar mayoría, ambos con 3 ediles: VTLP y Ciudadanos.

«Creemos que la ciudadanía no entendería que se produjera un cambio de cromos cuando se ha valorado bien el Gobierno de estos últimos años», advertía Saravia en primera instancia. «Óscar Puente tiene que tener claro, como lo tiene la ciudadanía vallisoletana, que el Gobierno y las políticas de la ciudad serían muy diferentes si hubiese menos influencia de nuestra formación. VTLP es una garantía en el avance o la profundización de las políticas sociales, de acceso a la vivienda y cuidado de lo público, por ejemplo. Además, creemos que sería un error vincular el Gobierno de nuestra ciudad a posibles pactos entre PSOE y Ciudadanos en la Junta o en otras administraciones», afirmaba el hasta ahora teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

En el momento de hablar con El Norte, Saravia explicaba que aún no habían recibido «ninguna llamada de Óscar Puente para considerar el futuro del Gobierno de la ciudad» y señalaba que «estará valorando distintas opciones, como hemos visto en las declaraciones a algunos medios de comunicación».

Respecto al posible reparto de áreas, que podría sufrir modificaciones si VTLP entra junto al PSOE en el Gobierno municipal, Saravia explicaba que «no puede ser una macroestructura que se desborde en recursos públicos, personal o dinero, simplemente por querer abarcar a todos los concejales posibles». Óscar Puente formó un equipo con ocho áreas. Cinco de ellas recayeron en ediles socialistas (Antonio Gato, Rafi Romero, Victoria Soto, Ana Redondo y Luis Vélez), y otras tres, en concejales de Toma la Palabra (Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos). León de la Riva llegó a tener nueve áreas, que luego redujo a siete más un consejero. «Comenzaremos a hablar poniendo por delante los intereses de la ciudad y propuestas concretas y después, desde VTLP veremos en qué lugar podemos ser más útiles. Decisión que se tomará tras la consulta al censo de VTLP, compuesto por más de 1.700 personas», aclaró Manuel Saravia.

«Nosotros vamos a trabajar hasta la investidura en asegurar que el cambio iniciado hace cuatro años pueda ser consolidado en los cuatro siguientes», concluyó.