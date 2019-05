Francisco Igea: «En Castilla y León todo es posible, no somos peores que nadie» El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, visita la empresa Onyx Solar. Junto a él, Teodoro del Caño, uno de los fundadores de la empresa. / Ical Francisco Igea apuesta por «no poner trabas a los emprendedores» en la visita que ha realizado a Onyx Solar en Ávila, una de las empresas «líderes en el mundo» en producción de vidrio generador de energía PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 22 mayo 2019, 14:13

«En Castilla y León todo es posible, no somos peores que nadie», ha asegurado el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, Francisco Igea, en su visita a la empresa Onyx Solar, a la que ha puesto de ejemplo de liderazgo mundial en su actividad.

La empresa desarrolla el primer vidrio arquitectónico transparente del mercado, que genera una energía «limpia y gratuita gracias al sol», según la empresa, que además de generar energía «filtra la entrada de calor al interior del edificio». Según el líder de la formación naranja en la región, esta es un «ejemplo en España de lo que es el liderazgo en innovación, en I+D+I y en obtención de fondos europeos para la investigación». Un logro que se puede conseguir dejando que «estos emprendedores crezcan» sin «ponerles trabas » y facilitándoles «un poco el entrono». En este sentido ha criticado la situación del polígono donde Onyx está situada, ya que según sus palabras «necesita unas cuantas reformas, no hay más que verle al entrar para ver que el polígono no está a la altura». Igea asegura que «esto es un ejemplo de cómo no deben estar las cosas», aunque también ha confesado que «los hemos visto peores, vacíos».

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pasea en globo sobre Ávila. / Ical

En su visita a Ávila, Igea ha hablado también de Cultura. Entre sus futuros proyectos se encuentra «digitalizar el patrimonio cultural» y una apuesta por la «promoción de la cultura del libro», tanto en papel como electrónico. «Queremos que nuestros chicos conozcan desde la escuela el valor de la lectura, que tengan experiencias culturales de nivel», ha afirmado, y ha añadido que su intención es becar a quienes se dedican a la música, teatro o ballet, «al igual que se beca a deportistas de élite».

«La cultura es libertad», ha asegurado, «no es patrimonio de nadie, hace a los hombres más libres y con más criterio», y no se puede «instrumentalizar desde el poder político».

Campaña electoral

En cuanto a la información publicada ayer en este medio sobre Pablo Yáñez, ex secretario de comunicación regional de Ciudadanos, y su trabajo para la empresa del marido de Silvia Clemente, Igea no ha querido pronunciarse. «No comento asuntos personales», ha dicho. «Un asunto personal no tiene ninguna relevancia política».

Por otra parte Igea se ha mostrado optimista de cara a las Elecciones Regionales en este «antepenúltimo día de campaña», en el que asegura sentirse «muy satisfechos», al igual que tras el resultado del debate electoral que tuvo lugar en el día de ayer en Televisión Castilla y León, donde se enfrentó a otros tres candidatos a la presidencia de la Junta, por el PP, PSOE Y Podemos. Un debate «muy intenso y clarificador, que recomiendo» ver a quien lo haya visto. «Las encuestas nos dicen que subimos cada vez más y esperamos levantarnos el día 27 y decir que hay un futuro en esta tierra».