Acampañados (5): escucha el podcast electoral de El Norte de Castilla Episodio 5 El próximo ideólogo de un eslogan como 'Yes, we can' puede ser una máquina. Burgos, un territorio peculiar, donde Podemos y Vox tienen porcentajes de votos por encima de la media ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Martes, 14 mayo 2019, 07:08

Los 'escribidores' de discursos pueden ser una especie en peligro de extinción. Las máquinas han llegado para ocupar su sitio. De momento lo han hecho con borradores, pero quién sabe si no llegarán a quitar su sitio a aquellos que crearon los 'Yes. we can', 'Váyase, señor González' o 'Es la economía, estúpido'. Nos lo cuenta Eva Campos, profesora e investigadora de la Universidad de Valladolid.

Analizamos con Ismael del Álamo, de Burgos Conecta, la campaña electoral en un territorio en el que Vox, cuna de Ortega Lara, y Podemos tienden a sacar mayor porcentaje de votos que en otros territorios.

Sigue escuchando 'Acampañados'-Todos los capítulos de la serie