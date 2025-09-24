El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Álvaro López, presidente del Frob. EP

El Estado apenas recupera el 12% de las ayudas a la banca por la crisis de 2008

El Frob defiende su participación en CaixaBank por los jugosos dividendos y la buena evolución en Bolsa de la entidad

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:52

El coste del rescate bancario sigue arrojando cifras desalentadoras en cuanto a la capacidad del Estado para recuperar las ayudas con las que se salvó ... al sector durante la crisis. El presidente del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (Frob), Álvaro López Barceló, detalló este miércoles que de los 58.600 millones que se dieron al sector, se han recuperado 6.922 millones de euros, tan solo un 11,8% del total.

