El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una funcionaria, rodeada de papeles. R. C.

El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones

Casi el 60% del personal de la administración tiene 50 años o más y apenas un 20% es menor de 40 años, lo que supondrá casi 90.000 bajas hasta 2035

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:10

La oleada de jubilaciones de funcionarios pone un brete al Estado, que afrontará a lo largo de esta próxima década la pérdida de la mitad ... de su plantilla, lo que puede provocar serios problemas de funcionamiento en los servicios que se prestan a la ciudadanía ante el déficit de experiencia y talento que sufrirá. Así lo advierte UGT en un comunicado enviado este jueves por su federación de servicios públicos, que reclama al Gobierno un plan estratégico plurianual para paliar esta sangría de bajas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  7. 7 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  10. 10

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones

El Estado perderá en la próxima década a la mitad de sus funcionarios ante la oleada de jubilaciones