Zona arrasada por el incendio forestal de Abejera (Zamora). EFE

Los autónomos piden ayudas entre 12.000 y 18.000 euros para los afectados por los incendios

UPA solicita «medidas concretas» para agricultores y ganaderos y Cepyme que se facilite el acceso a créditos blandos, aplazamientos fiscales y apoyo a la liquidez inmediata para empresas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:11

Aún es pronto para cuantificar el impacto económico que los incendios forestales de agosto están generando en explotaciones agrarias, ganaderas y otro tipo de ... negocios rurales, entre otras actividades, pero los colectivos afectados no quieren esperar a conocer el importe total de esta factura para ponerse en acción y solicitar medidas que contribuyeb a paliar los efectos del desastre medioambiental.

