Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Comienza la cuenta atrás para la nueva norma que regulará la jubilación flexible y que busca potenciar esta modalidad de retiro que permite retornar al ... mercado de trabajo con un empleo a tiempo parcial manteniendo a su vez la condición de pensionista. El Gobierno prevé aprobar «en las próximas semanas» las modificaciones en la actual legislación para aumentar los apenas 400 jubilados que cada año solicitan reengancharse a un empleo y ahorrar así hasta 285 millones de euros en 2033.

Así lo anunció ayer el secretario de Seguridad Social, Borja Suárez, que ve «un potencial de crecimiento importante» en esta modalidad de retiro que a día de hoy es residual. «Hay personas que desde su situación de pensionistas deciden volver al mercado de trabajo, no porque la pensión no les dé, sino porque quieren volver a trabajar y consideran que dedicar unas horas a realizar una actividad laboral le permite hacer otras cosas y les resulta más satisfactorio», defendió.

El proyecto de real decreto que ha sido discutido en la mesa de diálogo social ya está listo para enviarlo en breve al Consejo de Ministros tras haberse publicado en audiencia pública, aunque sufrirá previsiblemente– una última modificación: un cambio de nombre, ya que el término de «jubilación reversible no ha gustado mucho y volveremos a jubilación flexible», reconoció el número dos de Elma Saiz.

La nueva norma endurece las condiciones de acceso a los jubilados para volver a la actividad pero a cambio de recibir una mayor pensión. Más concretamente, eleva al 40%, desde el 25% actual, el porcentaje mínimo de jornada necesario para la jubilación flexible, pero la cuantía de la parte de la pensión que seguirá percibiendo puede aumentar hasta un 20%.

Así, la jornada de trabajo realizada por el pensionista deberá estar comprendida entre un 40% y un 80% en relación con la de un trabajador a tiempo completo comparable, frente a la actual horquilla que oscila entre el 25% y el 75%.

El importe de la pensión del trabajador se reducirá en proporción inversa a la reducción de la jornada de trabajo por el pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. Pero en aquellos casos en los que se haya esperado al menos seis meses para reincorporarse a un empleo a tiempo parcial, recibirá un incentivo que aumentará la pensión que reciba. Así, la prestación que le correspondería (por ese porcentaje de jornada que no trabaje) se incrementará un 10% si su jornada parcial se sitúa entre el 40% y menos del 60%, y se elevará un 20% si la jornada oscila entre el 60% y el 80%, según establece la norma a la que ha tenido acceso este periódico.