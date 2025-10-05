El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barco en busca de localizar petróleo. Julián Méndez

La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre

El viraje en la estrategia de estos últimos meses, después de años de recortes, va dirigido a recuperar cuota de mercado frente a EE UU y otros competidores

C. P. S.

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:19

Comenta

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)+ da otro paso decidido hacia su estrategia de recuperar cuotas de mercado y han decidido este ... domingo aumentar la producción de crudo ligeramente, en 137.000 barriles por día, a partir de noviembre, según comunicó la organización en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  4. 4

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  5. 5

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  8. 8

    Bomberos y policía buscan a un hombre de 50 años desaparecido en el río Pisuerga
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre

La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre