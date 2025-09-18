El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP. R. C.

El nuevo responsable económico del PP se estrena centrado en «devolver esperanza a las clases medias»

Alberto Nadal sostiene que «el 90% de los españoles ha perdido poder adquisitivo» y persevera en el pie en pared a la quita de la deuda autonómica

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:20

El nuevo vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, rescatado por Alberto Núñez Feijóo para esta segunda y clave mitad de la legislatura tras haber ... sido secretario de Estado de Presupuestos y Energía en el gabinete de Mariano Rajoy y dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo en EE UU, toma las riendas del programa del PP con el objetivo de rebatir que la bonanza de las cifras macro de las que presume el Gobierno sean tales y que, además, se traduzcan en un bienestar real para la ciudadanía. En una intervención ante los medios tres semanas después de aterrizar de vuelta en España, Nadal trazó el perfil de un Gobierno «incapaz» de gestionar los servicios públicos con garantías y sumido en «la parálisis» de la inercia sin afrontar las reformas estructurales que, a juicio del dirigente popular, España necesita.

