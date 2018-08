Pablo Isla y Ana Botín, los que más ganan en el Ibex 35 Pablo Isla. / Efe El presidente de Inditex ingresó 10,7 millones el pasado año, mientras que la presidenta del Banco Santander obtuvo 7,8 millones EFE Madrid Sábado, 25 agosto 2018, 16:00

El presidente de Inditex, Pablo Isla, fue el directivo mejor pagado del Ibex 35 en 2017, al ingresar 10,7 millones de euros, mientras que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, fue la mujer con mejor retribución, 7,8 millones, según datos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En segundo lugar, tras Pablo Isla (que recibió 6,5 millones de euros y otros 4,1 en acciones), se encuentra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que, sumó entre su salario -5,4 millones-, un paquete de acciones valorado en 4,5 millones y otros 448.000 euros por el beneficio bruto de las opciones ejercitadas un total de 10,4 millones de euros.

Completa el podio el consejero delegado de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Gálan, que recibió en total 9,4 millones de euros, gracias a una retribución en metálico de 6 millones y 3,4 millones de euros en acciones.

Para encontrar a la primera mujer, Ana Botín, hay que descender hasta el cuarto puesto en la lista, al percibir 5,6 millones de euros en metálico y 2,1 millones en acciones. La lista continúa con el presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril Martorell, con 7,4 millones, y el consejero delegado de la socimi Merlin Properties, Ismael Clemente, con 6,6 millones.

Le siguen el consejero delegado de Banco Santander, Jose Antonio Álvarez (6,4 millones) y el director general corporativo de Merlin, Miguel Ollero (6,4 millones). Completan la lista de diez, el ex presidente de Siemens Gamesa y nuevo consejero de Indra, Ignacio Martín San Vicente, (6,2 millones) y el presidente de BBVA, Francisco González (5,79 millones).

Cabe destacar el caso del consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, quien recibió 17,7 millones en 2017, gracias a los planes de incentivos de la compañía ligados a la cotización de las acciones. No obstante, el grupo de automoción vasco no se incorporó al Ibex 35 hasta el pasado junio, por lo que no se puede incluir en el ránking de 2017.

Los consejeros de las empresas del Ibex 35 ganaron en total más de 321 millones en el año 2017, lo que supone un incremento cercano al 23 % respecto al año 2016, cuando los consejeros de las empresas del índice bursátil ingresaron 261 millones de euros. El grupo ACS fue la empresa que dio mayores retribuciones a sus consejeros, con 33,7 millones de euros (prácticamente triplicando el dato del año anterior), seguida por Banco Santander con 26,5 millones de euros.

Acciona fue la tercera empresa que más dinero destinó a sus consejeros, con 17,2 millones de euros, lo que supuso cuadruplicar la retribución de éstos respecto a 2016, cuando fue de 4,6 millones de euros. En el lado opuesto, Ferrovial retribuyó a sus consejeros con 11,6 millones de euros, un valor más de dos veces menor que el del año 2016, cuando recibieron 23,4 millones.