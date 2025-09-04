El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tráfico en San Mamés (Bilbao) Maika Guerrero

La justicia europea amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches

El TJUE dictamina que el plazo para demandar comenzó en 2021, cuando el Tribunal Supremo anunció las multas a los fabricantes

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:39

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves el derecho de indemnización de las víctimas del cártel de coches, que ... afectó a los compradores de vehículos de una veintena de marcas entre febrero de 2006 y julio de 2013. En la sentencia, el TJUE considera que el plazo para reclamar indemnizaciones comenzó en 2021, cuando el Tribunal Supremo anunció las multas a los fabricantes, en vez de en 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo lo propio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  7. 7 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  10. 10

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La justicia europea amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches

La justicia europea amplía a 2026 el plazo para reclamar por el cártel de coches