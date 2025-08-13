La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% respecto al mismo mes del año anterior, una subida de precio que fue ... la principal responsable del aumento de la inflación en el país al 2,7% interanual, cuatro décimas más que en el mes anterior y su nivel más alto desde febrero. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, la electricidad acumula en lo que va de año subidas de precios muy elevadas: en enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron la vivienda, cuya tasa anual subió 2,5 puntos, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada en julio del año anterior; el transporte cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 0,2%. Este comportamiento se debió, principalmente, a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, mayor que en julio de 2024. También influyó la subida del transporte combinado de pasajeros y del transporte aéreo de pasajeros, frente a la estabilidad del año anterior.

El Ministerio de Economía, no obstante, recalca que esta evolución de la inflación «es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos». Y recalca: «Esta estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo».

La inflación subyacente –que no incluye precios de la energía ni alimentos no elaborados– continuó estabilizada, en el 2,3% interanual, solo una décima por encima de la variación de junio.