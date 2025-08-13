El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

El INE confirma los datos adelantados: la inflación se situó el mes pasado en el 2,7%, cuatro décimas más, y el índice subyacente se elevó al 2,3%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08

El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% respecto al mismo mes del año anterior, una subida de precio que fue ... la principal responsable del aumento de la inflación en el país al 2,7% interanual, cuatro décimas más que en el mes anterior y su nivel más alto desde febrero. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, la electricidad acumula en lo que va de año subidas de precios muy elevadas: en enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  3. 3

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  4. 4

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  5. 5

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  6. 6

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  7. 7

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo
  8. 8 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  9. 9

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  10. 10 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes