«Una guerra comercial entre EE UU y Europa podría deteriorar los saldos comerciales»

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:07

Durante su ponencia 'El cambio de ciclo del dólar: entre la incertidumbre política y el ciclo macroeconómico', Roberto Cobo, responsable de Cambio de Divisas G-10 y Asia de BBVA Global Markets Strategy, señaló que estamos asistiendo a un cambio estructural en la trayectoria del dólar estadounidense, marcado por un nuevo entorno político y económico global.

Y en este contexto recordó que «una guerra comercial entre EE UU y Europa podría provocar un deterioro en los saldos comerciales». Así, aconsejó «mirar atrás para intentar anticipar lo que vendrá», para ello se remitió al trabajo de los más de 200 economistas del BBVA repartidos en dos departamentos: un servicio de estudios y el equipo de estrategia de mercados.

Cobo expuso los factores que guiarán las dinámicas de los mercados de divisas y en este sentido, señaló que en los últimos meses ha habido un cambio de correlación debido al contexto político en Estados Unidos, con el aumento de la prima de riesgo y el miedo de los inversores. «De aquí en adelante si los miedos del mercado vienen derivados de problemas en EE UU, el que va a sufrir es el dólar, si hay ruido sobre bancos regionales estadounidenses el euro se va a apreciar. Y esto es importante», destacó.