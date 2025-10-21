El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz. Efe

La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz

Ibedrola, Endesa y Naturgy se dan hasta final de mes para llegar a un pacto sobre el futuro de la central nuclear

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 21 de octubre 2025, 12:39

Fumata negra en Almaraz. La Junta de Administradores de Almaraz-Trillo (CNAT) concluyó con la voluntad de las propietarias de pedir la solicitud de prórroga ... de la Central Nuclear de Almaraz pero sin un pacto cerrado. Al no existir consenso entre Iberdrola Generación Nuclear (52,6%), Endesa Generación (36%) y Naturgy (11,2%), no se podrá presentar una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica, requisito imprescindible para tramitar la extensión.

