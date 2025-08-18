El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Recolectores de aceitunas. Óscar Chamorro

Las exportaciones de coches y aceite se desploman más de un 10% por los aranceles de Trump

La guerra comercial golpea las ventas de España a EE UU con una caída general del 5% en el primer semestre y el déficit comercial con Washington se dispara casi un 40%

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:03

Las estadísticas oficiales comienzan a reflejar las consecuencias de la guerra comercial y la política arancelaria decretada por Donald Trump con el resto del ... mundo. Los datos recogidos en el informe mensual de Comercio Exterior que publicó este lunes el Ministerio de Economía y Comercio reflejan que las exportaciones de España a Estados Unidos se han desplomado un 5,1% en el primer semestre del año. Solo en el mes de junio, cuando los aranceles impuestos eran ya del 10%, las ventas cayeron un 6,5% respecto al mismo mes del año pasado.

