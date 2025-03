Javier de Paz, el vallisoletano que sabe estar en el lugar adecuado en el momento oportuno

Chema Cillero Jueves, 6 de marzo 2025, 19:24 Comenta Compartir

Estar en el momento oportuno en el lugar adecuado es una receta que garantiza el éxito en cualquier ámbito. Javier de Paz Mancho (Valladolid, 1958) ... es desde hoy flamante presidente de Movistar + desde este jueves en un ascenso que pone colofón, o no, a una presencia de 18 años en el consejo de administración de una empresa como Telefónica. De Paz no es solo un ejemplo más del éxito de esta fórmula, es paradigma de ella. Y lo es por aplicar el espíritu de la consigna pero también su letra pequeña, la de no dejar nada al azar y hacer lo que sea necesario por garantizar que esa presencia en el sitio exacto se produce en el instante clave, ni antes ni después.

Momentos oportunos en lugares adecuados De Paz los ha aprovechado en distintas ocasiones a lo largo de su carrera profesional plagada de éxitos. Secretario general de las Juventudes Socialistas (JJ SS) de España entre 1984 y 1993, la edad dorada del PSOE, impuso a Felipe González la presencia de un miembro de la organización juvenil en la listas electorales del partido, lo que propició la presencia de un jovencísimo José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. Y no fue el único pulso al todopoderoso líder socialista sevillano de esa época. En el coche con Zapatero en mayo de 2011, en 1995 con Gómez Navarro y en sus tiempos de secretario general de Juventudes Socialistas. También amenazó con hacer campaña anti referéndum de ingreso en la OTAN desde las JJ SS. Poca broma con eso, la izquierda del PSOE se había echado a la calle en contra de aquel giro del pragmático González, que se desdecía de su histórico lema 'OTAN, de entrada no' y que no veía contrapeso en la postura de Manuel Fraga al frente de aquella Alianza Popular, que defendía contra viento, marea y embajada estadiunidense, la abstención en el referéndum, lo que hubiera podido cambiar radicalmente la historia de España de aquellos años. Cuando se vio obligado estatutariamente a dejar Juventudes, De Paz se puso en manos de Javier Gómez Navarro, un ministro de la última etapa de Felipe González en La Moncloa que ocupaba la cartera de Comercio. Desde la Dirección General de ese departamento, De Paz asiste a la venta de Galerías Preciados a El Corte Inglés en 1994. Su capacidad de diálogo, su facilidad para alcanzar acuerdos son elementos clave para que la negociación concluya con éxito. Cuando Zapatero accede al liderazgo del PSOE se traslada desde León a Madrid y pasa a ser vecino de Javier de Paz Ese paso por el Ministerio de Comercio de Javier de Paz fue una de sus escasas presencias en cargos públicos. No mostró nunca ansia de presencia en listas electorales ni cuando su partido era una máquina de ganar ni se aupó ni se postuló para que le auparan a puestos de primer ni de segundo nivel en la administración. Pero aprovechó esa etapa a conciencia, entabló relaciones con las Cámaras de Comercio e Industria y cultivó amistades como la de Andrés Costafreda Montoliu, leridano, fundador del Grupo Panrico en el año 1984 para comercializar los donuts en España y al que el hoy presidente de Movistar + asesoró durante una etapa decisiva. «Es una de sus grandes virtudes, saber entablar relaciones y cuidarlas», cuentan quienes le conocen. Vecinos de chalet Poco después, De Paz demuestra habilidad para estar atento a las oportunidades. Es el año 2000 y de forma casi inesperada, José Luis Rodríguez Zapatero es elegido secretario general del PSOE, un cambio sustancial para un político que vivía con su familia en León y que se ve obligado a trasladar su domicilio con su mujer y sus hijas a Madrid. Y, claro, necesitaba vivienda. Y qué coincidencia, De Paz vivía en una urbanización de una zona residencial del noroeste de Madrid y sabía que el chalé de al lado de su casa estaba en alquiler. Se forja entonces una amistad de familias, de red de apoyo en idas y venidas al colegio y de cicerones en la enorme capital. Cuatro años después, en mayo de 2011, la noche de recuento electoral de municipales y autonómicas con gran batacazo socialista, De Paz acompañaba a su amigo Rodríguez Zapatero en el coche que entraba en la sede de Ferraz por el garaje. A las duras y a las maduras. Alierta estratega Pero la vida sigue y Javier De Paz, en la presidencia de la empresa pública Mercasa, se ve favorecido en 2007 por la maniobra del entonces presidente de Telefónica, César Alierta, que para garantizarse la tranquilidad en el cargo con los dos partidos mayoritarios nombra consejeros de la empresa de telecomunicaciones a Manuel Pizarro, cercano al PP, y a Javier de Paz «por el tercio» socialista. Y así que pasen 18 años. Al menos. Hasta hoy, día en el que la renovación de la cúpula de la compañía telefónica le ha deparado la presidencia del gigante español del streaming Movistar +. Pero ¿y los comienzos? No es un error decir que Javier de Paz es de los que avanzan sin mirar nunca atrás. Se fue de Valladolid rumbo a Madrid con veinte años, en 1978, tras su escaso éxito, hay quien prefiere hablar de fracaso, como alumno de la Facultad de Derecho de la UVA y no es de los que haya vuelto a su ciudad al modo de los indianos que regresan a la aldea para restregarles a sus paisanos su ventura. Es hijo de Paulino de Paz, tornero de Agromán y viejo socialista que contribuyó a la refundación del partido en Valladolid y que ocupó una concejalía en el primer gobierno municipal de Tomás Rodríguez Bolaños (1979-1983), desde la que se encargó de adecentar el maltrecho cementerio de El Carmen. Cultivó la amistad de Andrés Costafreda, fundador de Panrico en 1984 para comercializar los donuts en España Javier tuvo además otro pariente con tradición de izquierdas, su tío Jesús Mancho, empleado del mercado central e histórico líder ugetista, del que dicen fue decisivo en las inquietudes políticas de Javier. Por cierto, en aquellos arranques de su trayectorial política y profesional, cuando De Paz tuvo que dejar la Secretaría de Juventudes Socialistas en 1993, le sucedió en el cargo otro joven político castellano y leonés, el palentino de Husillos Chema Crespo, que hoy es director general del diario Público y contertulio televisivo. Eran tiempos en los que las tierras de la meseta eran cantera socialista.​

