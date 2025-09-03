El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maurici Lucena Guillermo Navarro

La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía

Lucena niega que la aerolínea elimine rutas porque las tarifas sean caras, sino para «fijar precios más altos en los grandes aeropuertos españoles»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:11

Ryanair lleva batallando contra Aena desde hace años, cuando tras la pandemia el gestor aeroportuario comenzó a solicitar que se acabara con la congelación de ... las tasas que cobran a las aerolíneas por sus servicios. La última batalla se ha librado este mismo miércoles, cuando la aerolínea irlandesa ha anunciado el recorte de 600.000 plazas y Aena ha contestado con un comunicado firmado por el propio presidente Maurici Lucena, en el que acusa a la compañía de «atemorizar» a la opinión pública con estas amenazas y decisiones empresariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  3. 3

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  4. 4

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  5. 5

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  6. 6

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  7. 7

    Carnero sobre la obra de la estación de tren: «Los tribunales lo dilucidarán»
  8. 8

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  9. 9

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  10. 10

    Los dos años en los que Valladolid se quedó sin su pregón de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía

La guerra Ryanair-Aena se recrudece y el gestor acusa a la aerolínea de «atemorizar» a la ciudadanía