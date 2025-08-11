La creación de empresas en España registra su mejor mes de junio en 18 años

La creación de empresas en España en junio experimientó un repunte del 15% respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento sitúa el número ... total de nuevas sociedades mercantiles en 10.964, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este notable aumento, el crecimiento en el número de nuevas sociedades acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Para la creación de las 10.964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%. Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en el sexto mes del año, con 1.582 sociedades desaparecidas.

Una quinta parte de las sociedades mercantiles que se crearon en junio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,7%, al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 18,2% pertenecía al comercio y el 16,4% a la construcción.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 4,3% en junio en tasa interanual, hasta las 2.262 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.201 millones de euros, cifra un 5,3% inferior a la del sexto mes de 2024 de 2024, mientras que el capital medio fue de 530.985 euros, un 9,3% menos.

En tasa mensual (junio sobre mayo), la constitución de empresas bajó un 17,1%, mientras que las disoluciones descendieron un 7,3%. En los seis primeros meses del año, el número de nuevas empresas subió un 4,3%, en tanto que el volumen de sociedades disueltas ascendió un 2,4%.

Por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana (33,6%), País Vasco (28,0%) y La Rioja (25,0%) fueron las regiones que registraron más aumentos anuales de sociedades creadas. Al otro lado de la tabla, Cantabria (-7,4%) y Región de Murcia (-5,1%) registraron los únicos descensos.