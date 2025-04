«Estamos ante un cambio en los equilibrios del comercio mundial y eso afecta a todos»

Andrea Díez Segovia Domingo, 6 de abril 2025, 10:35 Comenta Compartir

La compañía Proinserga Alimentación se fundó en 2017 adquiriendo la rama de actividad de la antigua Proinserga que operaba desde el año 1968 para continuar su apuesta por el desarrollo en el medio rural y dar respuesta a las necesidades del sector porcino como explica el director general de Proinserga Alimentación, Jorge Morro.

–Trabajan tres líneas de productos: porcino blanco, porcino ibérico y piensos especializados ¿de qué producción estamos hablando?

–En 2024 hemos producido 270.000 toneladas de pienso compuesto, prácticamente la totalidad para el sector porcino. Un 80% para cerdo de capa blanca y un 18% para cerdo ibérico, el resto son especialidades. Tanto para cerdo blanco como ibérico, comercializamos piensos para madres, lechones y cebo cada uno con sus características nutricionales adaptadas a cada etapa. Pero además de producir pienso de calidad, prestamos servicio técnico veterinario a los ganaderos para ayudarles a producir mejor con buena sanidad y bienestar animal.

–Su lema 'De ganaderos para ganaderos'...

–Proinserga Alimentación pertenece a cuatro grupos ganaderos de los más importantes de la comunidad que enumero por orden alfabético: Agroporcino Manso, Rodríguez Sacristán, Santos Narros y Sonlleva, de capital íntegramente segoviano, que además de ser los propietarios son los principales clientes, ellos representan más del 70% de nuestra producción.

–¿Y eso es una ventaja o desventaja?

–Tener un Consejo de Administración compuesto por cuatro empresarios ganaderos nos permite tener una visión muy clara de las necesidades y prioridades de los clientes. La fábrica de piensos no es un fin, es un medio, para producir de manera más rentable y eficiente y asegurarse de que la calidad es innegociable. Todo lo que genera la empresa se reinvierte para producir mejor y de forma más eficiente, nos examinamos todos los días con la propiedad de la empresa porque ven de primera mano los resultados en sus granjas del pienso que fabricamos, el objetivo de Proinserga es ayudar al ganadero a producir cada vez más y mejor.

–Enclavados en Fuentepelayo, ¿por qué apuestan por el medio rural?

–El medio rural es parte de nuestro patrimonio y la única forma de conservarlo es que siga habiendo actividad en el mismo y que los pueblos se revitalicen, y para esto es fundamental la actividad agraria y la industria agroalimentaria. La presencia de empresas en el medio rural además ayuda a mejorar la calidad de los servicios en la zona.

– ¿Qué aportan al tejido económico de la zona?

–Las cuatro empresas propietarias, que son empresas familiares del sector ganadero de porcino, incluyendo su participada Proinserga Alimentación, aglutinan 300 millones de euros de facturación y cerca de 500 empleos, todos ellos en el medio rural. Además, somos grandes consumidores de cereales y nos nutrimos mayoritariamente de almacenistas, cooperativas y agricultores de la zona.

–Para las cuestiones logísticas se encuentran soluciones ¿y para contratar personal?

–Encontrar mano de obra es uno de los grandes retos con los que nos encontramos los que desarrollamos nuestra actividad en el medio rural, a pesar de que hay desempleo la mano de obra es escasa, no nos preocupa la cualificación porque somos capaces de formar al personal en el puesto de trabajo, lo importante es encontrar personas que quieran trabajar en el medio rural y forjarse un futuro aquí.

– España es el mayor productor de piensos para cerdos de la UE, ¿qué les preocupa?

–Nuestra demanda depende del sector ganadero porcino, nos preocupan las trabas con las que se encuentran los ganaderos para hacer inversiones en las granjas y las limitaciones al crecimiento y la adaptación de las granjas existentes, la burocracia es uno de los grandes problemas. El problema de la UE es que hay hiperregulación y ralentiza la inversión y el crecimiento, las autoridades quieren acometer la implantación de la Agenda 2030 a una velocidad que es difícil de digerir en muchos casos.

–La invasión rusa en Ucrania afectó, entre otros sectores, al agrícola y ganadero, ¿cómo está la situación actual?

–Cuando estalló el conflicto la situación fue muy convulsa, con una alta volatilidad de las materias primas, hubo problemas con el transporte y el precio de la energía se disparó. Ahora la situación ha vuelto poco a poco a su ser, pero los costes son superiores a la situación anterior a la guerra, en un conflicto que continúa, esperemos que acabe pronto, nos preocupa que cualquier noticia nos devuelva a la alta volatilidad.

–¿Les preocupa las decisiones de Trump que afectan al comercio internacional?

–Más que preocupación es incertidumbre, lo cual no es bueno, creo que estamos ante un cambio en los equilibrios del comercio mundial y eso va a afectarnos a todos. No obstante, en Europa sabemos producir con calidad y seguridad alimentaria lo que nos tiene que permitir seguir siendo competitivos. Una gran parte de la producción de porcino española va dirigida a la exportación, aunque no al mercado de Estados Unidos.

–En septiembre de 2023 pusieron en marcha el Centro de Innovación y Experimentación ¿qué tal está funcionando?

–Estamos muy contentos con el centro de innovación, hemos creado una granja en la que con una combinación de tecnología y manejo podemos realizar las pruebas en unas condiciones prácticamente reales de campo, con pruebas consistentes en tamaño y aplicables en condiciones normales. Es un centro que por sus características es único en España. La granja con un número de replicas elevado nos permite ver en todo momento los índices productivos de nuestros cerdos, por lo que hemos podido optimizar los programas nutricionales a cada fase del crecimiento con el fin de mejorar los rendimientos y la salud de los animales.

–¿En qué están trabajando?

–Ahora mismo estamos realizando un proyecto de I+d+i, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Itacyl, estudiando estrategias de reducción del impacto ambiental y de la huella de carbono en la cría de cerdo blanco a través de incorporación de mejoras en las dietas y en los sistemas de alimentación.

–En cuanto a las inversiones podemos decir que ¿renovarse o morir?

–La industria es un ser vivo en constante movimiento, si te quedas parado te quedas atrás, desde el año 2018 invertimos 6,6 millones de euros en la mejora de la productividad y la modernización de las plantas de fabricación y en I+d con nuestro Centro de Innovación y experimentación sin olvidarnos de la mejora de la eficiencia energética.

–¿Qué objetivos se plantean en su Plan Estratégico para este 2025?

–La empresa afronta el futuro en una muy buena posición con un balance muy saneado, casi sin endeudamiento y una muy buena posición de caja que nos permite analizar posibles oportunidades de inversión para seguir creciendo. Actualmente estamos acometiendo un plan de inversiones cercano a los 5,5 millones de euros en nuevas tecnologías de fabricación y en incremento de la capacidad de almacenaje que nos aportará una mayor flexibilidad en la producción.

–La eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental es otro de los valores que defiende la empresa…

–No sólo por obligación ya que cada vez la normativa es más exigente sino también por propio convencimiento. Antes de la explosión de los costes energéticos por el estallido de la guerra de Ucrania nosotros estábamos ya invirtiendo en una planta fotovoltaica para autoconsumo de 2 megawatios que nos ayudó mucho a paliar esos costes en un momento especialmente delicado y obteniendo unos beneficios medioambientales para la sociedad equiparables a la plantación de más de 4.200 árboles.

