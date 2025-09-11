El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón.

El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón. EFE

Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro habla en japonés a los empresarios

El titular de Economía realiza una intervención de más de dos minutos en el idioma local para convencer a los inversores de las oportunidades de negocio entre España y Japón

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:30

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sorprender al dirigirse a los representantes de importantes empresas niponas en su viaje oficial en su ... idioma local. Cuerpo ya realizó un breve discurso en japonés hace un año y medio, en otro encuentro en el país asiático, pero en este caso fueron más de 2 minutos de intervención en japonés en el que expresó a los empresarios las oportunidades de negocio entre España y Japón.

