¡Compro oro!

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

No estamos en la California de finales del sigloXVIII ni hace falta remover arena y grava en los ríos para hacerse con él. Pero los buscadores de oro se han multiplicado en los últimos tiempos, al calor de una subida vertical de los precios que este año no logran batir ni las bolsas, ni las criptos… ¡ni siquiera la vivienda! Chascarrillos al margen, el metal amarillo es el activo más rentable de 2025 con una revalorización acumulada del 53%, superando con holgura la barrera de los 4.100 dólares.

La fiebre no parece tocar techo en plena ola de compras por parte de los bancos centrales, que buscan diversificar sus reservas más allá del dólar, o por la búsqueda de refugio frente a las amenazas económicas. Sin ánimo de hacer ningún tipo de recomendación, el consenso de analistas sí considera que los precios pueden mantenerse elevados por otro factor clave. Tomen buena nota de este concepto: el 'debasement trade'. Carteras en las que el papel moneda va perdiendo su poder adquisitivo (como ahora ocurre con la debilidad del dólar) y, para compensarlo, los inversores buscan activos que aumenten su valor real, como el oro o el bitcóin.

Nunca antes, desde 1979, se había visto algo así. Y pese al vértigo de una montaña tan alta, nadie quiere quedarse fuera ante una posible nueva cumbre que conquistar. Tampoco los ciudadanos de a pie, que cada vez tienen más a mano esta posibilidad, con empresas especializadas que se han multiplicado como champiñones en los últimos años en nuestras calles.

La fórmula para entrar a este mercado depende, como siempre, del riesgo que esté dispuesto a asumir. No olvidemos que aunque el oro es el activo refugio por excelencia, en el mundo de la inversión no hay nada cien por cien seguro. Por eso hay que seguir siendo precavido.

1. Para los más avezados, los mercados de futuros pueden ser una opción, pero en España se usan más los denominados ETF/ETC, fondos cotizados que replican en tiempo real un índice de referencia (en este caso, el oro). Hay que tener en cuenta, eso sí, que estos productos cobran comisiones de gestión que suelen oscilar entre el 0,12% y el 0,7%.

2. Para los que les gusta el riesgo, incluir empresas mineras cotizadas en una cartera bien diversificada puede ser una alternativa. Gigantes como Newmont Corporation o Barrick Mining acumulan más de un 120% de revalorización este año. ¿La parte buena? Que además de esta subida, quienes apostaron por estas firmas se llevaron también sus dividendos. ¿La mala? Que en estas empresas no solo impacta la evolución del oro, sino la gestión de la propia empresa. No olviden además que esas acciones, cuando se vendan, tendrán que ser reflejadas en la declaración de la renta. Las pérdidas se pueden compensar, pero si se han obtenido ganancias, tributarán en un rango de entre el 19% y el 28%, dependiendo del beneficio obtenido.

3. También se pueden comprar y vender lingotes. Pero cuidado. El precio aquí no solo depende de la cotización y el peso, sino de quién lo compre o lo venda. Muchos negocios de este tipo solo buscan vaciar el joyero familiar sin estirarse demasiado. Por eso, para evitar que 'nos la cuelen', hay que cerciorarse de que el lingote y la empresa que lo vende están verificados por la London Bullion Market Association. Solo así se garantiza una pureza y unos estándares mínimos. Después, llega el quebradero de cabeza de dónde almacenarlo. Existen entidades que ofrecen cajas fuertes, también para instalarlas en casa. Pero eso eleva el coste de una inversión a la que ya hay que destinar un gran desembolso inicial con los precios por las nubes.

Con todos estos pros y contras sobre la mesa, díganme, ¿se sumarán ustedes a la fiebre del oro? ¿O la dejarán pasar tras el jugoso retorno ya generado por el rey de la inversión este 2025?

