El Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic AFP

Bruselas propone eliminar los aranceles a EE UU a cambio de rebajar al 15% la tasa a los automóviles

Se compromete a eliminar los gravámenes a productos industriales estadounidenses y un acceso preferente a sus productos agrícolas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:19

Bruselas activó este jueves el mecanismo legislativo para retirar buena parte de los aranceles a los productos industriales importados de EE UU como parte del acuerdo comercial con Washington ... y conseguir a cambio una reducción significativa y con carácter retroactivo desde el 1 de agosto de las tasas aplicadas a los automóviles europeos sobre los que hasta ahora sigue pesando una tasa del 27,5% hasta el 15%.

