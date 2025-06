Yolanda Díaz: «Hasta la Iglesia está en contra de la opa de BBVA»

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve a mostrar su oposición a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, en un ... momento clave de la operación a la espera de que el Gobierno decida nuevas condiciones a la misma en base al «interés general». «No se puede hacer en contra de todos los actores democráticos de Cataluña», apuntó Díaz durante su intervención, señalando que toda la sociedad catalana, «hasta l aIglesia» está conforme en que esta operación «no es correcta».

Díaz también aludió al impacto sobre el empleo y la inclusión financiera que, a su juicio, tendría una posible unión entre ambas entidades, recordando que la estimación de las sinergias apunta al despido de 4.000 empleados, cifra que los sindicatos elevan a entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo.

«No vale todo y la lógica de la rentabilidad privada no puede estar por encima de los derechos económicos de los ciudadanos de nuestro país», expresó la vicepresidenta. En este punto, recordó que el Estado tiene la obligación democrática de intervenir para evitar desequilibrios y proteger al conjunto de la ciudadanía, solicitando al sector un mayor esfuerzo para reforzar la inclusión financiera, con una firme apuesta por el uso de las oficinas de Correos para ofrecer servicios financieros en zonas despobladas.

Durante el mismo encuentro, la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, también pidió un esfuerzo mayor a los bancos para los canales alternativos a las sucursales. «El sector bancario es sensible a este asunto, pero consideramos que se deberían seguir fomentando estos canales desplegados y hacer una reflexión sobre los que se están intentando y no funcionan tan bien», advirtió Núñez. «Hay que hacer un esfuerzo ayor en la disponibuildiad de estos canales», indicó durante su intervención.

La banca debe monitorear la evolución económica y al comportamiento de sus acreditados para, en su caso, poder tomar las medidas necesarias. No solo me refiero al riesgo de crédito, sino también a potenciales tensiones de liquidez que pudieran darse por inestabilidad de los mercados financieros, como consecuencia de decisiones poco previsibles o acontecimientos inesperados.

La redicción del número de oficinas

La reducción del

número de oficinas bancarias y la progresiva digitalización de los servicios financieros

exponen a ciertos grupos de población a un riesgo mayor de exclusión financiera. La

ciudadanía continúa usando en gran medida los canales presenciales para acceder a los

servicios bancarios, a pesar de los avances registrados en la banca online.

En este sentido, se detecta una notable brecha en el uso de la banca online en la población

española, con porcentajes de utilización muy bajos entre las personas de mayor edad,

menor nivel educativo y menor nivel de renta. La brecha digital asociada a la edad podría

reducirse de forma relativamente rápida en el futuro, si bien la asociada a la renta y el nivel

educativo podría mostrar una mayor persistencia.