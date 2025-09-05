El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell Reuters

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

La asociación mayoritaria de estos inversores denuncia que es «un intento evidente de comprar barato»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:26

La pelota de la opa de BBVA ya está en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell. Pero la Asociación de Accionistas Minoritarios de ... Banco Sabadell, han tachado este viernes de «ofensiva» la oferta de la entidad vasca. En el banco vallesano hay unos 200.000 inversores minoritarios que representan alrededor del 49% del capital del banco, por lo que la decisión que adopten estos accionistas puede determinar el futuro de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  4. 4 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  5. 5

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  6. 6

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA