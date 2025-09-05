El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell

El regulador de los mercados estadounidense, la SEC, acepta la petición del banco vasco de suavizar exigencia, lo que facilitaría la operación

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:38

BBVA está dispuesto a rebajar el porcentaje necesario de accionistas del Sabadell que deben aceptar su oferta para ejecutar la opa. Hasta ahora, la entidad ... presidida por Carlos Torres había planteado la necesidad de que el 51% de los accionistas del Sabadell con derecho a voto dieran el 'ok' cuando se abriera el plazo para ello. Pero en la tramitación de la operación que BBVA está realizado con el regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, ha pedido una dispensa para rebajar esa cifra hasta el 30%.

