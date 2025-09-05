El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La CNVM autoriza la opa del BBVA, que no eleva la oferta por el Sabadell

El banco vasco dará a conocer en las próximas horas los detalles del folleto y el plazo de aceptación que abre para que respondan los accionistas de la entidad catalana

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:41

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado el folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell. En este documento el banco ... vasco no mejora el precio contemplado pese a las presiones del mercado, aunque es una baza que podrá jugar más tarde. Así, mantiene el canje de una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones la entidad catalana.

