El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R.C.

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los títulos de ambas entidades cotizan en negativo en una sesión marcada por el dato de empleo de EE UU

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:19

El mercado ha reaccionado con prudencia a la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Ambas entidades cotizan en terreno negativo tras ... subir un 2,5% en la apertura en el caso de la entidad vasca y algo más de un 1% en el de la firma vallesana. El Ibex-35 también retrocede tras sumar un 0,27% al inicio de la sesión e intenta mantenerse en el entorno de los 14.900 puntos en una jornada en la que el gran catalizador será el dato de empleo de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  5. 5 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  6. 6 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  7. 7 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel
  10. 10

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa