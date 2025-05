La empresa catalana fía al impacto político de la opa el veto del Gobierno a la fusión

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell encara su recta final con mucha incertidumbre y una fuerte mayoría en contra en el sector político, ... sindical y patronal. Pese al visto bueno por unanimidad de Competencia, el Ejecutivo parece dispuesto a impedir una posterior fusión de ambas entidades, un escenario, no obstante, que BBVA contempla y asume. Pero el Gobierno bajara además la opción de adelantar esta decisión y hacerla pública en esta misma fase, cuando llegue al Consejo de Ministros, para que los accionistas del Sabadell -que siguen esperando una mejora de la oferta por parte de BBVA- cuenten con toda la información antes de que se abra el periodo de aceptación.

El empresariado catalán -que en las últimas semanas se ha mostrado especialmente beligerante con la operación, incluso remitiendo una carta al presidente, Pedro Sánchez, para exigir que la impida- da por sentado que Moncloa vetará la fusión. Fuentes de Foment del Treball explican que, durante la última reunión del Cercle d'Economia celebrada la pasada semana, el ministro volvió a mostrar en privado sus recelos con la operación.

Desde el Ministerio de Economía aseguraron a este periódico, no obstante, que la decisión aún no está tomada. «Hay muchos intereses de por medio y lo que puedan interpretar los empresarios de la postura del Ejecutivo no tiene que ver con la decisión final», señalan otras fuentes.

Plebiscito insólito Este viernes termina el plazo para participar en la consulta pública lanzada por el Gobierno

La patronal catalana, sin embargo, tiene claro que el rechazo que el Gobierno ha mostrado públicamente a la operación va más allá de lo puramente corporativo. «No lo ven, ni siquiera añadiendo condiciones, como prohibir el cierre de oficinas, el despido de trabajadores... Illa (el presidente de la Generalitat) ha asumido esto como un objetivo propio y el Ministerio de Economía también», indican desde la patronal.

Otra fuente empresarial incide en el mensaje y recuerda que las razones para frenar la unión total de los dos bancos son «estratégicas», en referencia al impacto en pymes y, sobre todo, a la cohesión territorial. «La presión en Cataluña viene por varios frentes», insisten. Y es que no solo hay una firme oposición a la opa en organizaciones como Foment del Treball o Pimec. Sabadell cuenta con un potente grupo de pequeños inversores, muchos de los cuales forman parte de l'Associació d'Accionistes Minoritaris Banc Sabadell , que preside Jordi Casas, actual jefe de gabinete de Sánchez Llibre (presidente de Foment). «Es de las familias fundadoras del banco, de origen textil», añade una de las fuentes consultadas, que insiste en que «todos tenemos la conciencia de que Moncloa no lo va a autorizar».

La oposición de las empresas ha ido ganando terreno en los últimos meses. Incluso Cepyme ha llegado a mostrarse muy beligerante, sobre todo cuando varias organizaciones y algunos sindicatos -incluidas Foment, los empresarios gallegos o UGT- quedaron fuera del test de mercado de Competencia. «Ahí Cepyme se alineó con una posición estratégica para Foment y para Cataluña», apuntan los empresarios consultados.

Es más, este mismo viernes los sindicatos UGT y CC OO, así como sus federaciones de banca, enviarán un escrito al ministro de Economía para oponerse a la opa basándose en un informe contrario a la operación elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid, según ha podido saber en exclusiva este periódico.

El sentido territorial

Los movimientos evidencian el fuerte peso político que la opa de BBVA ha cogido en las últimas semanas, sobre todo tras la decisión del Gobierno de lanzar una consulta pública antes de tomar la decisión de si elevar o no al Consejo de Ministros el informe de Competencia, con la posibilidad de imponer más condiciones para velar por el «interés general».

Para parte del mercado, este formulario -en el que cualquier persona física o jurídica puede participar hasta este viernes- es una muestra de las intenciones para torpedear el proceso. Cabe recordar que el Gobierno no puede vetar la opa, pero sí imponer condiciones que la entorpezcan. También puede prohibir la posterior fusión.

«Puede pedir no cerrar sucursales o minimizar el impacto en el empleo, pero eso sería asumido por BBVA», precisa un alto directivo bancario. «Nadie espera durante más de un año para ahora echarse atrás», explica. Y recuerda que ya se han asumido importantes compromisos como blindar las condiciones y el crédito a las pymes entre tres y cinco años, por encima de los 18 meses de la propuesta inicial del BBVA.

De esta forma, BBVA pasaría a controlar Banco Sabadell como su propietario, pero la catalana conservaría su marca y su actividad comercial. Y también una dirección independiente. Aunque nunca ha sido su escenario central, el banco presidido por Carlos Torres siempre ha mantenido la puerta abierta a esta posibilidad de comprar Sabadell sin integrarlo. «La fusión tiene sentido, pero si no ocurre, se conseguirán la mayor parte de ahorros y sinergias (850 millones). Los números aún serían favorables», expresó Onur Genç, consejero delegado, en la última ronda de resultados de la entidad.