Competencia aprobará el informe sobre la opa de BBVA con requisitos asumibles para el banco

Casi un año después desde su lanzamiento, la opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su fase decisiva. La Comisión Nacional de los Mercados ... y la Competencia (CNMC) podría aprobar este mismo lunes su dictamen sobre la operación, justo un día antes de la presentación de resultados del banco vasco. Fuentes cercanas al proceso señalan que lo habitual es que las reuniones del órgano de gobierno de la institución presidida por Cani Fernández sean los miércoles, por lo que no se descarta que la decisión se retrase a ese último día del mes ante la complejidad de un proceso que necesita del mayor consenso posible.

Las mismas fuentes insisten en que para el regulador –que no hace comentarios– es importante dejar claro que ha analizado al milímetro no solo los compromisos planteados por BBVA para salvar el trámite, sino también las alegaciones presentadas en el test de mercado lanzado a principios de abril, en el que ya se reconocían riesgos de competencia en determinadas zonas, tanto para pymes como para particulares. Por eso, se espera que el documento de la CNMC incluya requisitos –los denominados 'remedies'– algo más duros de los planteados por el banco de Carlos Torres, aunque en ningún caso supondrán un freno a la operación. Se trata de demostrar que todas las alegaciones se han estudiado a fondo, aceptando algunas de ellas, aunque no está previsto que se incluyan las peticiones del Sabadell, tal y como las planteó la vallesana.

Compromisos

Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, en su última oferta –la quinta remitida al supervisor– BBVA se comprometió a mantener las líneas de circulante (crédito de menos de un año) que tengan contratadas todas las pymes con Sabadell, con independencia de con cuántas entidades trabajen, durante tres años, ampliable otros dos más si la CNMC lo considera necesario. Adicionalmente, para las pymes que solo trabajen con BBVA, Sabadell o con las dos, la promesa pasa por mantener el crédito según la cuota de la Central de Información de Riesgos (CIRBE), que indica el crédito total. Los números que maneja Sabadell –de la consultora Inmark– apuntan a que esos compromisos afectarían solo al 5% de las pymes del Sabadell.

Por eso, fuentes del entorno confirman que, en sus alegaciones a Competencia, el banco presidido por Josep Oliú exigió que se estableciese otro modelo para asegurar el crédito a las pymes, poniendo el foco en las cuotas de mercado finales. En concreto, se solicitó al regulador que obligue a BBVA a mantener todo el crédito –tanto el circulante como el de medio y largo plazo– de las pymes que reciben de las dos entidades más del 20% de su financiación. Es decir, un 20% de la cuota CIRBE.

También se ha analizado la posibilidad de que BBVA extienda sus compromisos a autónomos y empresas que facturen entre 50 y 100 millones de euros, ahora excluidas bajo la definición europea de pyme (con un volumen inferior a esos 50 millones). Pero es posible que las nuevas exigencias de Competencia se centren en alargar los plazos en los que BBVA tendría que mantener las condiciones de sus productos.

Pendientes del Gobierno

Bajo ese escenario, es previsible que el trámite administrativo de la opa no termine aquí. Entraría en juego el Ministerio de Economía, contrario a la operación, por lo que el mercado descuenta que la cuestión se elevará al Consejo de Ministros para decidir nuevas condiciones por razones de interés general, distintas al riesgo de competencia en el sector.

Después de esta fase, llegaría el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ya anunció que esperaría a la decisión del Gobierno para aprobar el folleto de la opa. Una vez suceda esto, se abrirá el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell que, en principio, deberían encontrar en el documento todas las opciones ahora sobre la mesa: el éxito de la opa hostil planteada hace ya casi un año, o una opa sin fusión que pondría en riesgo el cien por cien de las sinergias esperadas por BBVA.