El Banco de España registró en 2024 un récord de reclamaciones bancarias

En 2024 se registró un récord histórico de 56.099 reclamaciones bancarias, según los datos publicados este martes por el Bando de España, un 69% más respecto al año anterior, como consecuencia de las sentencias sobre abusividad de los gastos hipotecarios.

Son datos que se recogen en la Memoria de Reclamaciones de 2024 que ha publicado este martes el supervisor, que especifica que el 51% de las reclamaciones de 2024 versaron sobre la devolución de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios derivada de la declaración judicial de abusividad de la cláusula contractual que los regula.

Sin embargo, el Banco de España señala que estas reclamaciones corresponden a una materia «ajena» a su competencia y que son, en cambio, de ámbito judicial. Por tanto, las inadmisiones de reclamaciones por parte del supervisor fueron del 80% en 2024.

El director de Conducta Financiera, Fernando Tejada, ha explicado que la inadmisión de una reclamación no significa que no se realice un análisis por parte del supervisor sobre la queja presentada por los consumidores. «Hacemos un análisis que no es baladí», ha especificado.

En cuanto a las admitidas a trámite, el Banco de España estudió 11.062 quejas en 2024, el 20% del total de las recibidas y, de ellas, 7.915 concluyeron con informe motivado, cifras sensiblemente inferiores a las de 2023. El plazo medio de tramitación y resolución se situó en 47 días naturales, con lo que se redujo en seis días respecto al año anterior.

La Rioja, Madrid y Zaragoza

Las provincias con más volumen de reclamaciones (ya que suman el 53% del total) fueron Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Alicante. Teniendo en cuenta la ratio de reclamaciones entre población, se observa que de media se presentaron 12 quejas por 10.000 habitaciones. Entre las provincias que en 2024 mostraron una mayor incidencia, cabe citar La Rioja (22 entre 10.000 habitantes), Madrid (18), Zaragoza (18), Guadalajara (17) o Barcelona (15). Entre aquellas cuya ratio de reclamaciones es significativamente inferior a la media, destacan Ourense (6), Zamora (5), Melilla (5), Lugo (5) o Ceuta (4).

Las entidades más reclamadas ante el Banco de España en 2024 fueron CaixaBank (12.756), BBVA (11.950), Santander (6.713), Sabadell (3.268), Ibercaja (3.122), la sucursal española de ING (2.744), Bankinter (2.366), Unicaja (2.336), Abanca (1.677) y Kutxabank (1.538).

Por detrás se situaron Deutsche Bank España (971), Cajamar (969), Wizink Bank (591), Caja Rural del Sur (420) y los servicios financieros de Carrefour (339).