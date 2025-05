«Los ganaderos tienen que adquirir más capacidades en la comercialización»

Andrea Díez Sábado, 10 de mayo 2025, 23:12 Comenta Compartir

El Consorcio de Promoción del Ovino, constituido en el año 2002, alcanza los seiscientos socios y engloba una cabaña ganadera de 75.000 animales ovinos y 10.000 vacunos para comercializar leche, carne y productos tanto lácteos como cárnicos además de materias primas para la alimentación animal. Al frente, desde junio de 2023, se encuentra el joven, Alejandro Fernández, de 37 años, que reivindica el futuro de este importante sector en la provincia zamorana.

–A punto de cumplirse un año de su gestión, ¿qué balance hace?

–Asumimos como objetivo principal del Consejo Rector, rentabilizar la actividad ganadera de nuestros socios, en cualquier circunstancia de mercado e impulsar iniciativas para asegurar la continuidad de nuestro sector. Quiero reseñar el carácter democrático del funcionamiento del Consorcio. No es tan fácil transferir la representación en una cooperativa tan grande como la nuestra de forma natural y responsable como se hizo hace ya 20 meses.

–El relevo generacional es también otra cuestión que preocupa al sector...

–El reto fundamental es el relevo generacional en las granjas, para ello estamos estudiando medidas y acciones encaminadas a mejorar la gestión de los ganaderos y buscando opciones viables que supongan una mejor formación, nuevos modelos de producción ganadera y asociaciones con otras cooperativas o sociedades. La administración tendría que echarnos una mano, el problema de la vivienda también existe en el campo. Mano de obra regularizada extranjera no encuentra dónde residir.

–¿Y cómo se consigue?

–Estamos presentes en foros de trabajo porque para lograr ese relevo debemos lograr un trabajo más asequible, con menor exigencia física, más tecnología y que permita unas jornadas y turnos de trabajo. Queremos seguir siendo ganaderos, nuestro futuro depende de generar un clima propicio para resolver y encontrar mano de obra, revisar el exceso regulatorio y normativo, mantener con la sociedad una comunicación activa que logre el reconocimiento social de nuestra actividad.

–Han facturado en el último ejercicio 89 millones de euros y producido 43 millones de litros de leche de oveja con esos datos, ¿se mantiene la afirmación de que se pierde un ganadero de ovino cada dos días?

–Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en febrero del año 2025 han declarado venta de leche de oveja un 10 % menos de ganaderos que hicieron lo propio en febrero de 2023. El sector pierde un ganadero de ovino cada dos días en España, en Castilla y León se mantiene la misma tendencia y no se corrige. Si bien es cierto que la producción no bajó a este mismo ritmo, lo cierto es que baja al 2%. En Castilla y León los datos de bajada son más contundentes. Desde el año 2023 los ganaderos que quedamos ya no cubrimos la producción, ya no crecemos en producción. Esta tendencia seguirá así para los próximos tres años.

–¿Qué desafíos se presentan?

–Hay varias vías de trabajo abiertas en cuanto a la formación, definir programas de formación específicos y especializados que generen nuevas oportunidades de desarrollo profesional a los ganaderos; la incorporación de tecnología para facilitar la conciliación profesional y personal de los trabajos y además, desde el Consorcio instamos a las administraciones para que trabajen en mantener y mejorar las infraestructuras rurales.

–¿Hay futuro en Castilla y León para quienes siguen apostando por el campo?

–Nosotros creemos que tiene mucho futuro y es hora de hablar de los ganaderos que se quieren quedar. No queremos ayudas para mantenernos sino que haya una inversión. Existe futuro y desde el Consorcio entendemos que las oportunidades y la atracción y retención del talento se fundamentarán en el valor cultural e histórico del sector ovino y en las características de los productos derivados de la oveja.

–¿Hay un plan para fomentar el consumo o la exportación de productos del ovino?

–Recientemente el Ministerio ha presentado la estrategia nacional de la alimentación y también existe el plan estratégico de Castilla y León.

–¿Y Castilla y León lo está haciendo bien?

–Los grandes productores de leche en España están en Castilla y León, en primer lugar, y Castilla La Mancha, en segundo, pero la diferencia sustancial está en que aquí no hay una vinculación de lo que produce el ganadero de leche con una figura de calidad, con un queso con referencia y rango internacional como es el queso manchego. Hay que promocionar más el producto de Castilla y León, producimos igual o mejor que Castilla La Mancha, pero por un litro de leche cobramos bastante menos y ahí la administración tenía que mediar.

–En julio de 2024 se desmarcaron del Consorcio un grupo de socios. ¿Cómo han gestionado esta salida?

–El Consorcio es una cooperativa al servicio del socio ganadero, su funcionamiento se fundamenta en un criterio democrático y de puertas abiertas. Sin duda alguna, esta salida no solo ha afectado al Consorcio, ha supuesto un paso atrás en la excesiva atomización del sector y posiciona a los ganaderos de ovino en una situación más débil comercialmente.

–¿Cómo se regulan los precios de venta?

–Si los que te compran se agrupan y son grandes nosotros deberíamos agruparnos y tener más voz en la venta de la leche. Los ganaderos tienen que adquirir más capacidades en la comercialización de sus productos. El mercado tienes que hacerlo más grande y tener mayor capacidad comercial y además si estableces una comunicación con el cliente que te compra tus productos, mejor todavía. Para hacer esto se necesita una estructura profesionalizada y objetivos transparentes y mientras no se logre, los precios se supeditarán a lo que dicte la Administración (que no puede regular los precios) o a lo que diga la gran industria, que son los que marcan los precios de los productos que producimos.

–En cuanto a los desafíos ambientales, ¿qué les preocupa?

–Los criterios ESG (environmental, social and governance) y que se refieren a cuestiones de cuidado del medio ambiente, factores sociales y de gobierno corporativo son retos que nos estimulan, porque suponen una ventaja competitiva y empresarial para el Consorcio, las cooperativas y sus ganaderos ya que son parte intrínseca a nuestro gen empresarial y social

–En el Salón Gourmets de Madrid atendieron en su stand la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, ¿consiguieron algún compromiso?

–Por lo que supone el sector ovino y su contribución al patrimonio económico y social, que es esencial en el medio rural, hemos solicitado que las medidas anteriormente mencionadas, sus objetivos y presupuestos se implanten con celeridad, coordinación entre ambas administraciones y compromiso en defensa además de las producciones ganaderas. Además, es obligado que, a través de las plataformas y asociaciones del sector ovino y por supuesto las organizaciones agrarias, se exija un plan sectorial del ovino consensuado entre actores y que debería abordarse con urgencia. Entendemos también que el plan sectorial del ovino además de con esa urgencia, se debería también coordinar entre las dos administraciones, aspecto que también hemos solicitado. A partir de aquí, veremos.

–Por lo menos se vinieron con un premio importante...

–Nuestro queso Juana fue reconocido con un oro en la categoría de queso curado elaborado 100% con leche de oveja. Es un premio que reconoce que las cosas se están haciendo bien y además atiende al nombre de Juana en reconocimiento y homenaje a todas las mujeres que trabajan y han trabajado en el sector ganadero y hace un guiño muy especial a ese talento de tantas ganaderas en el medio rural. La cooperativa da un paso hacia adelante con la fábrica de quesos que queremos introducir en circuitos de queso y vincularnos al turismo y la gastronomía. Iniciamos la actividad quesera en 2020 y estamos muy orgullosos de la evolución.