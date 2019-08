Primera ronda Djokovic abre el cartel en el US Open ante un español El serbio, que confirmó que disputará con su selección la nueva Copa Davis, se estrena en el US Open ante Carballés Baena JAVIER TOVAR Lunes, 26 agosto 2019, 19:50

El tenista serbio Novak Djokovic, que participará con sus compatriotas en el grupo A de la Copa Davis (junto a Francia y Japón) que estrena nuevo formato del 18 al 24 de noviembre en Madrid, se estrena en el US Open ante el español Roberto Carballés Baena. «Será una gran experiencia para mí pero siempre prefieres que te toque alguien más fácil. Jugar contra el número uno tiene sus cosas buenas pero también malas. No tengo nada que perder, tengo muchas ganas de hacerlo bien y disfrutar todo lo posible», comentaba Roberto antes del partido.

Djokovic, que sólo se cruzaría con Federer en las semifinales y con Nadal en la final, busca su décimo séptimo título en torneos de Grand Slam, que lo colocaría a uno de empatar la marca del español y a tres del suizo. «Es algo que aún está lejos, pero me coloca en un nivel de responsabilidad, porque estoy apuntando a eso, es una definitivamente una de mis ambiciones y metas», indicó el serbio de 32 años.

Después jugará Federer contra el indio Sumit Nagal. Después de tener doble punto para campeonato, Federer perdió la final del Wimbledon de casi cinco horas ante Djokovic. «He tenido derrotas duras en mi carrera, pero también grandes victorias», señaló el suizo, que aseguró tuvo poco tiempo para lamentarse gracias a una vacación familiar.

Federer asegura que ha pasado la página de su épica derrota ante 'Nole' en la final del Wimbledon, y que llega en buena forma al último Grand Slam del año, que se extiende hasta el 8 de septiembre. «No me había sentido tan bien en años en el US Open, lo que es inspirador», dijo por estos días en una rueda de prensa. «Estoy listo para el US Open, va a ser un torneo difícil de ganar, sin duda, pero siento que estoy en el grupo que puede hacerlo».

Nadie tiene duda de eso. El suizo de 38 años, que tiene el récord de torneos de Grand Slam con 20, junto a Djokovic y el español Rafael Nadal (2) parten como grandes favoritos.

«A veces tienes recuerdos, pude haber hecho esto o lo otro, pero al día siguiente estás con una copa de vino junto a tu esposa y comienzas a pensar: 'la semifinal fue muy buena, hasta la final lo fue'». «La forma como jugué me dará un extra de confianza», añadió optimista.

Hablando de derrotas, Federer sufrió la más rápida en 16 años al caer ante Andrey Rublev en la tercera ronda de Cincinnati, en un partido que duró apenas 62 minutos... aunque dijo que no es algo que le preocupe mucho, más bien, que le sirve de concentración para Nueva York.

Desde que el argentino Juan Martín del Potro, hoy convaleciente de una operación en la rodilla, rompió en 2009 su seguidilla de cinco US Open seguidos, Federer solo llegó a la final una vez, en 2015 ante Djokovic, que se quedó con el título. El año pasado cayó en la cuarta ronda con el australiano John Millman.