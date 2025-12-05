El VRAC recibe a Industriales en la tercera ronda de la Copa

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:24 Comenta Compartir

Este sábado, a las 16:00 horas, el VRAC Quesos Entrepinares arrancará en su feudo la tercera ronda de la Copa del Rey 2025/2026. El equipo vallisoletano se enfrentará a la A.D Ingenieros Industriales para reforzar ese buen comienzo en el campeonato nacional.

Los dirigidos por Diego Merino llegan a su segundo encuentro copero tras una victoria muy convincente ante el AMPO Ordizia. Un duelo que demostró la intensidad de los queseros para este trofeo, cuyo próximo objetivo será mantener esa dominancia delante de su público. El equipo se está preparando para la cita del sábado y seguir con la buena racha en esta tercera competencia de la temporada

Por otro lado, un A.D Ingenieros Industriales que está siendo una de las grandes sorpresas de la Copa. Los madrileños han logrado vencer sus dos enfrentamientos previos ante Pasek Belenos, conjunto de segunda división al igual que ellos, y ante el Barça Rugby. Esperan poder continuar su aventura copera y dar la sorpresa en el feudo vallisoletano.

«Recibimos en Pepe Rojo a Industriales y después de lo visto en sus dos primeros encuentros ganados en los últimos minutos, esperamos encontrarnos con un equipo sin complejos y que intentará competir hasta el pitido final. Es la imagen que han estado dando y lo que esperamos de nosotros mismos es seguir el camino que empezamos ante Ordizia. Tenemos que basarnos en la defensa y control del partido, además de aumentar un poquito nuestro nivel ofensivo para este duelo frente a nuestros aficionados.», analizó Diego Merino en la previa.

Convocatoria

Alberto Gómez, Mauro Genco, Tsotne Tchumburidze, David Gallego, Marcos Muñiz, Manuel Pérez, Álvaro Pírez, Alejandro Pérez, Martín Serrano, Kalo Kalo Gavidi, Arnau Ojeda, Andrea Mastouri, Gabriel Vélez, Pedro Cane, Gonzalo Domínguez, Sam Hollinsgworth, Francisco González del Pino, Sergio Molinero, Pablo Mateos, Arnau Andrés, Manuel Jorqui, Héctor Toquero y Baltazar Taibo.

Temas

Rugby