«La omnipresencia vallisoletana le resta salsa a la final de Liga» Santiago Santos, segundo por la derecha, con jugadores de la selecciión nacional. / Efe Santiago Santos, seleccionador español de rugby, asegura que los dos equipos llegan a la final igualados M. A. P. Valladolid Viernes, 24 mayo 2019, 18:13

«Llegan los dos equipos en un momento dulce y creo que más igualados que nunca, pero el hecho de que sean los dos equipos de Valladolid le resta salsa a la final en cuanto al resto del rugby español. Quizás a los demás clubes les resulte poco atractiva la omnipresencia de los equipos vallisoletanos, que sin duda son los mejores de la última década como poco», comenta el seleccionador nacional, Santiago Santos. Y a pesar de ello reconoce que «a las finales siempre llegan los mejores, pero creo sinceramente que para el rugby español sería deseable que otros equipos se metieran en la lucha por el título», añade el técnico nacional, que alaba el excelente trabajo de ambos clubes pucelanos.

Para Santiago Santos, el éxito del VRAC y El Salvador radica precisamente en que «el éxito retroalimenta el éxito. Cuando se consiguen logros deportivos, si haces las cosas bien, te permite generar más recursos que, a la vez, te facilitarán la consecución de nuevos logros deportivos. En este sentido la competencia, excelentemente aprovechada por ambos, ha sido una de las claves del éxito del rugby a orillas del Pisuerga», comenta el técnico nacional, que reconoce que «Ordizia y Alcobendas no terminan de dar con la clave. Están ahí, pero un paso por detrás. Se han acercado, pero les falta ese punto de competitividad. Muchas veces es mejor invertir en estructuras de club que en jugadores porque no vale de mucho tener un producto que no sabes vender».

Se pone el entrenador español en la piel del aficionado y su deseo sería que hubiese diez o doce clubes fuertes, «incluso con el VRAC y El Salvador más fuertes, para hacer una liga más competitiva. Aquí los mejores manejan presupuestos cercanos al millón de euros, que es lo que suele disponer un club de la Tercera francesa».

Y es que Santos está convencido de que el rugby español ha crecido considerablemente en la última década. «Hay muchísimos más chicos haciendo rugby. Tenemos calidad y cantidad, pero nos falta dar ese salto al profesionalismo, tener la posibilidad de integrar a esos chavales en clubes sólidos. Veo positiva la creación de una liga de clubes, pero también veo necesario que casi todos esos clubes dispongan de estructuras sólidas capaces de saber vender su producto. Eso es más importante casi que lo meramente deportivo». Por último, el seleccionador nacional afirmó que «van pocos jugadores del VRACy El Salvador a la selección porque muchos son extranjeros no seleccionables y en el caso de los nacionales manejamos muchos jugadores, incluidos los que juegan en el rugby francés».