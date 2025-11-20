El nuevo formato de Copa aparca por dos meses la liga de rugby

J. C. Cristóbal Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

La intensidad del pasado fin de semana para los aficionados al rugby de la ciudad, con el España-Inglaterra A en Zorrilla y el derbi de Supercopa en Pepe Rojo, conlleva que se reciba con cierto alivio el parón de partidos para VRAC Quesos Entrepinares e Inexo El Salvador. Dos de rugby de sofá, porque las competiciones no paran, y de repaso del calendario nacional, que necesita un libro de instrucciones para descifrarlo como si se tratara de la Piedra Rosetta.

Si alguien consulta el programa de Liga verá un socavón entre la sexta jornada, disputada el pasado 8-9 de noviembre, y la séptima, que se aleja hasta el 10-11 de enero; dos meses sin División de Honor que no equivalen a dos meses de vacaciones, puesto que este tiempo es el que ha fijado la FER para disputar la fase previa de la Copa del Rey, que estrena un nuevo formato en la temporada 25-26.

Los no iniciados en el mundo del rugby verán, con cierta sorpresa, que los tres partidos de España en esta ventana de noviembre coindicen con tres torneos domésticos distintos: Liga, Supercopa y Copa, lo que dispersa la atención de aficionados y medios, campeonatos con equipos impares que obligan a jornadas de descanso que la FER administra al tuntún a la hora de elaborar los calendarios, que en todos los deportes se 'condicionan' sin llegar a caer en el peligro de la manipulación.

Fue una de las quejas que compartió Álvaro Gorostiza, entrenador del Inexo El Salvador, en la rueda de prensa posterior a su derrota ante el VRAC, muy molesto con que su rival tuviese su parón liguero el fin de semana anterior a la final, mientras que su equipo jugó en Barcelona, por lo que esgrimió que unos y otros no llegaron a la Supercopa en las mismas condiciones cuando disputan la misma competición.

Un detalle del calendario que se podría haber evitado, a su debido tiempo, y que tiene una segunda parte en la Copa del Rey, aunque sin agravios para los equipos, quizá sí para los aficionados. Y es que VRAC y El Salvador coindicen en su jornada de descanso en esta novedosa fase de Copa, razón por la que no juegan este fin de semana, y como remate, coincidirán como locales o visitantes en las cuatro jornadas restantes, así que el 29-30 de noviembre los dos equipos jugarán fuera, y el 6-7 de diciembre, durante el Puente de la Constitución, lo harán en casa. Algo que también podría haberse evitado con un simple baile de combinaciones.

El caso es que VRAC y El Salvador arrancarán la Copa del Rey, de la que fueron finalistas en 2025, a partir de la segunda jornada, los azulones en el grupo A y los blanquinegros, en el B. Un torneo del KO que quiere activarse con un nuevo formato en el que caben más equipos que nunca, los once de la División de Honor y nueve de la categoría Élite, la Segunda para entendernos, a excepción del Cisneros Zeta, filial del club colegial universitario. Los ganadores de los cuatro grupos disputarán las semifinales, a partido único, el fin de semana del 8-9 febrero, cuando todavía resten dos jornadas del campeonato regular de Liga.

El VRAC está encuadrado en el grupo A, junto a Ordizia y Barça, de División de Honor, y los Ingenieros Industriales de Las Rozas y los Belenos de Avilés, de Élite. El Salvador, en el grupo B, buscará el pase contra La Vila, que le ganó en Pepe Rojo, Ciencias, Sant Cugat, líder en División de Honor Élite, y Hernani, segundos, así que afrontará partidos muy exigentes para ganarse una plaza en semifinales. El grupo C lo conforman dos históricos, Santboiana y Cisneros, junto a Pozuelo, Valencia y Gernika; y el D, los vecinos del Recoletas Burgos, Alcobendas, Liceo Francés, Les Abelles y Fénix de Zaragoza.

A falta de rugby en Pepe Rojo, la afición pucelana estará pendiente del España-Fiyi en Málaga, con la presencia por primera vez con los Leones del quesero Pablo Mateos y del chamizo Unax Zuriarrain, que no estaban en la lista de jugadores FER; junto a ellos estarán el marbellí Miejimolle y Calzón, que jugaron la final de la Supercopa, Saleta y Beltrán Ortega, en representación del VRAC, y Matheo Triki, de El Salvador. También habrá que estar atentos a la final del Europeo sub 18 entre Georgia y España, donde están dos jugadores de dinastía de El Salvador, Martín Toca y Alfonso Enciso, que ya han debitado con el Inexo en la División de Honor.