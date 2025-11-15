Los Leones se ahogan a dos brazadas de la gloria

Tres minutos le sobraron para España para conseguir su mejor victoria de la historia. Dominó a Inglaterra A en el juego, en la intensidad y ... en el marcador, hasta que sus fuerzas se perdieron en el sumidero con la amarilla a John-Wessel Bell; en ese momento, los Leones ganaban por diez puntos y el reloj alcanzaba el número 74. En ese tiempo los ingleses encontraron socavones para firmar un doble 5+2 que volteó el

intentaba enlazar con la mano, se le caía el balón de las manos, y cuando intentaban avanzar por delantera, se encontraba en los puntos de encuentro con una defensa española que no concedía ni un solo metro. Solo consiguió respirar cuando Morgan White tanteo para frustración de jugadores y aficionados.

España Futeu, Álvaro García, Merkler; Foulds, Urraza; Mario Pichardie, Imaz, Raphaël Nieto; Bay, Richardis; Laforga, Gimeno, Ezeala, Cian; y Bell. 25 - 29 Inglaterra A Iyogun, Jibulu, Fasogbon; Sodeke, Bamber; Michelow, Harding, Fisilau; Englefield, Atkinson; Hendy, Ma'asi-White, Hall, Caluori; y Hodge. También jugaron Olasagasti, Egoitz García, Xabier Martín, Sosa, Mujika, Iriondo, Brian González y Alberdi. Árbitro: White, hongkonés. Amarillas a Cian (min. 21), Bell (min. 73); Jibulu (min. 8), Michelow (min. 12).

Marcador: 3-0 (min. 8): golpe de Richardis. 6-0 (min. 25): golpe de Richardis. 6-7 (min. 33): ensayo de Caluori y transformación de Hodge. 9-7 (min. 37): golpe de Richardis. 12-7 (min. 40): golpe de Richardis. 19-7 (min. 44): ensayo de Ezeala y transformación de Richardis. 19-10 (min. 53): golpe de Hodge. 22-10 (min. 58): golpe de Richardis. 22-15 (min. 61): ensayo de Fisilau. 25-15 (min. 72): golpe de Richardis. 25-22 (min. 74): ensayo de Tuipulotu y transformación de Hodge. 25-29 (min. 77): ensayo de Redshaw y transformación de Hodge

Incidencias: José Zorrilla. Unos 10.000 espectadores. Tarde muy lluviosa.

España fue mejor desde la primera patada en juego. Llevó el maul hasta la veintidós inglesa y no salió de allí durante muchos tiempos; los ingleses no se esperaban un arranque tan fuerte y reaccionaron a base de brusquedades que cortó de raíz el árbitro hongkonés; Jibulu y Michelow dejaron a la Rosa en inferioridad y el León lo aprovechó para puntuar el tanteo de tres en tres. Entre el 3-0 y el 6-0 llegó un ataque que reflejó la diferencia de empuje de esta fase; Cian y Ezeala se encontraron en la banda derecha y consiguieron un ensayo que encendió los ánimos de la grada. Lástima que el TMO mostró un doble Avant que dejaba el oval en manos españolas, pero sin los cinco puntos de la marca.

Dio igual. España había sacado de sus casillas a Inglaterra A, que no terminaba de entender que le pasara por encima. Cuando revisó una vez más el vídeo para castigar un contacto retardado de Cian que dejaba a los suyos con catorce.

Fue el momento de Inglaterra, que había mostrado peligro por el ala derecha de Caluori; forzó una melé a cinco metros de la línea de fondo, donde el capitán Álvaro García se comportó como un jabato. Pareció que España se despejaba el acoso inglés, incluso la grada protestó un retardado de Michelow a Richardis que podría significarf su segunda amarilla. No lo vio así White y, poco después, el diez española blandeó para cortar un avance y Caluori dio ventaja a su equipo.

Fue algo tan momentáneo que solo duró cuatro minutos. España no perdió la cara del partido y Richardis compensó la acción anterior con seis puntos más antes del descanso; intentó un drop con ventaja, el árbitro volvió al castigo, y los Leones recuperaron su ventaja para irse a los vestuarios 12-7 por delante, gracias al pleno de aciertos del apertura del Toulousain con las maderas.

Fotos: Carlos Espeso

Cabía esperar la reacción inglesa tras el descanso, pero no fue así, todo lo contrario. España nol concedió un minuto de respiro y Tani Bay supo abrir a la derecha para l a nueva conexión entre Cian y Ezeala, que parece que hubieran jugado juntos media vida; esta vez sí valió el ensayo y España se marchó al 19-7. Los aficionados dejaron los paraguas para romperse las manos a aplaudir y frotarse los ojos. ¡19-7!

El partido de hace un año contra Fiyi dejó la experiencia de que España podría sufrir a partir de la hora de juego; sin embargo, esta España parece más fuerte y, desde luego, el combinado que trajeron los ingleses no tenía la exuberancia física que sí desplegaron los oceánicos. Inglaterra A buscó más posesión del balón, con pases cortos para evitar los resbalones de un balón muy mojado por la lluvia, intentó entrar por dentro con una mayor combinación de fases, pero la defensa de España estaba bien montada, interpretó bien la estrategia del rival yh le cerró las puertas de acceso.

Noah Caluori volvió a hacer daño, ganó un balón por arriba y sirvió el último pase al ala Hendy. Ensayo que se fue a la papelera porque el TMO descubrió una acción ilegal anterior.

España agradeció el respiro, recompuso líneas y despertó de golpe con un carrerón del quesero Cian que se quedó a cinco metros de la línea de marca. La grada del Zorrilla era un rugido que empujó a España a ensanchar distancias con un nuevo acierto de Richardis. El partido llegaba a su fase clave, aquella en la que se deciden las victorias y las derrotas, Woodward rompió una vez por dentro y Hendy volvió a ganar la esquina y posó el balón, que se quedó a centímetros de la línea de fondo; Fisilau fue el más listo, pescó en el río revuelto y llevó la pelota al otro lado. Jugada confusa que resolvió, una vez más, el TMO.

Tampoco se descompuso España en ese momento. La distancia estaba en siete puntos de ventaja para los Leones, los ingleses parecía que habían quemado todas sus naves y los de Bouza entraron en los últimos diez minutos en campo contrario, incluso sacaron un nuevo golpe que Richardis encajó en la H. Seis de seis y 25-15 con pocos minutos por jugarse, parecía que España podría resistir.

No fue así porque se encadenaron una serie de desgracias desde ahí hasta el final. Álvaro García y Joeel Merkler se retiraron bajo la ovación de la grada, que supo agradecer el gran esfuerzo de la primera línea española, Martiniano Cian sufrió una lesión que le obligó a salir en camilla y White castigó con una amarilla a Bell, lo que condenó a España a resistir con solo catorce jugadores sobre el campo.

No tuvo tiempo España de reordenar su retaguardia. Uno de los pilieres de refresco, el gigantón Tuipulotu encontró una grieta y se fue disparado bajo los palos para asegurarse los siete puntos; España todavía estaba por delante, había esperanzas en la resistencia, pero Inglaterra A olió la sangre, explotó los puntos de contacto y forzó un castigo frente a los palos, el árbitro dio ventaja, el apertura inglés pateó a la esquina y la defensa española, que se había cerrado por dentro, dejó la puerta abierta para la estocada final de Redshaw; la transformación posterior lo ponía todavía más difícil, porque España necesitaba ensayar para remontar, lo intentó, obligó a Inglaterra A a sudar hasta el último aliento, y desahogó su angustia mandando el oval hasta Carrefour para cerrar el tanteo en un ajustado 25-29.