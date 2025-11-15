El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bay es placado en su carrera hacia la línea de marca.

Ver 46 fotos
Bay es placado en su carrera hacia la línea de marca. Carlos Espeso

Rugby

Los Leones se ahogan a dos brazadas de la gloria

España encaja dos ensayos de Inglaterra A en los últimos minutos cuando fue castigada con una amarilla a Bell

J. C. Cristóbal

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:08

Comenta

Tres minutos le sobraron para España para conseguir su mejor victoria de la historia. Dominó a Inglaterra A en el juego, en la intensidad y ... en el marcador, hasta que sus fuerzas se perdieron en el sumidero con la amarilla a John-Wessel Bell; en ese momento, los Leones ganaban por diez puntos y el reloj alcanzaba el número 74. En ese tiempo los ingleses encontraron socavones para firmar un doble 5+2 que volteó el

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  3. 3

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  4. 4

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6 Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local
  7. 7 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  8. 8

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  9. 9 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  10. 10 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Leones se ahogan a dos brazadas de la gloria