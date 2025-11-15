Una Fan Zone alternativa que cambia a Niña Pastori y Sergio Ramos por los 'Superchollos' musicales

RugbyUna Fan Zone alternativa que cambia a Niña Pastori y Sergio Ramos por los 'Superchollos' musicales
La lluvia desluce el evento de animación previo al España-Inglaterra que obliga a refugiarse a cientos de aficionados en el Centro Comercial de Parquesol
Valladolid
Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:48
Y al final hubo Fan Zone. La nueva campa, en los aledaños al Centro Cultural Miguel Delibes -estrenada a propósito de la Ferias y Fiestas ... de Valladolid para las casetas regionales- albergó el que debía ser punto de encuentro para la afición rugbier a propósito del encuentro entre España e Inglaterra.
Pese a las dudas por la meteorología adversa, la organización se lanzó al agua -literal- y la apuesta encalló ante la abundante lluvia que quitó las ganas de fiesta hasta a los más osados.
Las casetas instaladas de los clubes locales, del VRAC y de El Salvador, hubiesen hecho 'el agosto' si en vez de sudaderas y camisetas, hubiesen llenado el mostrador de paraguas, con los gorros pescadores como alternativa para los que, entre plásticos y chubasqueros, se atrevieron a ojear el merchadising de los equipos. Lo mismo con el stand de Los Leones, deslucido, porque se cumplieron los peores pronósticos y llovió y llovió y llovió -sin pausa- en Valladolid.
Los aficionados vallisoletanos optaron por apurar hasta última hora para trasladarse a Zorrilla en la mayoría de los casos, con una entrada final que se alejó mucho de las expectativas de los organizadores y que, siendo generosos, alcanzó las 10.000 personas en el estadio blanquivioleta.
Peor lo tuvieron los seguidores que se trasladaron a la capital pucelana desde otras provincias de la comunidad, incluso de lugares tan lejanos como Villajoyosa, con las sudaderas e indumentaria de La Vila, el club local alicantino, dispuestos a disfrutar de una Fan Zone que se trasladó de forma inesperada al centro comercial de Parquesol.
Allí y mientras se marchaban en busca de cobijo, cambiaron los acordes de 'La Roja Baila', el himno cantado por Niña Pastori y Sergio Ramos para la selección, por el hilo musical de los 'Superchollos', con las últimas ofertas en 2x1 y los descuentos en la pescadería, frutería... ¡y paraguas! con una demanda que agotó las existencias.
