Una Fan Zone alternativa que cambia a Niña Pastori y Sergio Ramos por los 'Superchollos' musicales

Y al final hubo Fan Zone. La nueva campa, en los aledaños al Centro Cultural Miguel Delibes -estrenada a propósito de la Ferias y Fiestas ... de Valladolid para las casetas regionales- albergó el que debía ser punto de encuentro para la afición rugbier a propósito del encuentro entre España e Inglaterra.

Pese a las dudas por la meteorología adversa, la organización se lanzó al agua -literal- y la apuesta encalló ante la abundante lluvia que quitó las ganas de fiesta hasta a los más osados.

Las casetas instaladas de los clubes locales, del VRAC y de El Salvador, hubiesen hecho 'el agosto' si en vez de sudaderas y camisetas, hubiesen llenado el mostrador de paraguas, con los gorros pescadores como alternativa para los que, entre plásticos y chubasqueros, se atrevieron a ojear el merchadising de los equipos. Lo mismo con el stand de Los Leones, deslucido, porque se cumplieron los peores pronósticos y llovió y llovió y llovió -sin pausa- en Valladolid.

Los aficionados vallisoletanos optaron por apurar hasta última hora para trasladarse a Zorrilla en la mayoría de los casos, con una entrada final que se alejó mucho de las expectativas de los organizadores y que, siendo generosos, alcanzó las 10.000 personas en el estadio blanquivioleta.

Peor lo tuvieron los seguidores que se trasladaron a la capital pucelana desde otras provincias de la comunidad, incluso de lugares tan lejanos como Villajoyosa, con las sudaderas e indumentaria de La Vila, el club local alicantino, dispuestos a disfrutar de una Fan Zone que se trasladó de forma inesperada al centro comercial de Parquesol.

Allí y mientras se marchaban en busca de cobijo, cambiaron los acordes de 'La Roja Baila', el himno cantado por Niña Pastori y Sergio Ramos para la selección, por el hilo musical de los 'Superchollos', con las últimas ofertas en 2x1 y los descuentos en la pescadería, frutería... ¡y paraguas! con una demanda que agotó las existencias.