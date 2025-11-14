El Salvador y VRAC guardan las esencias del derbi en la Supercopa

J. C. Cristóbal Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:08 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

El gran fin de semana del rugby en Valladolid tiene dos frentes para todos los gustos, un cocido en el que unos preferirán la sopa y otros, los garbanzos; los que más disfrutarán del menú completo, aunque los platos estén preparados por cocineros distintos: el España-Inglaterra A del Zorrilla y El Salvador-VRAC del Pepe Rojo. Ya veremos quién se queda corto de sol y quién acierta con el punto.

A la hora de ir a la compra van con cestas distintas y a tiendas diferentes, una constante en el ambiente cainita del rugby español. Escuece ver la ausencia de representantes de la Federación Española en la presentación de la final de Supercopa, celebrada en la Casa del Deporte, y sangrará que los Leones no estén el domingo en los campos de la carretera de Renedo, con el enjambre de niños que disfrutarían con su presencia. Deja acidez la sensación de que el derbi es como ese postre industrial que se ofrece después de una comilona, y tanto Álvaro Gorostiza como Diego Merino, técnicos de los dos equipos, prefieren pasar como aficionados por encima del partido de los Leones y centrarse en la final del domingo. Merino se queda con un mensaje del alcalde Jesús Julio Carnero, quien apuntó durante la semana que el partido del Zorrilla es un anticipo del de Pepe Rojo; el entrenador del VRAC remachó las distancias cuando afirmó que «igual estaría bien que [la Federación] regalasen entradas para la Supercopa», después de conocer las concesiones de la FER para engordar el aforo del Zorrilla.

Pasará el España-Inglaterra A y nos quedará un El Salvador-VRAC más, el segundo de la temporada y el primero con un título en juego. «Es una semana de preparación del derbi, diferente al resto; llegamos bien de plantilla y sabemos que será un partido duro, correoso, en los puntos de encuentro y en el juego con el pie, como siempre habrá que cuidar las emociones y los detalles marcarán el partido», señala Gordaliza; y completa Merino, «es un título oficial y para nosotros es una exigencia conseguirlo y si lo conseguimos lo antes posible, mucho mejor; el equipo llega bien, el tropiezo contra Burgos nos hizo poner los pies en el suelo y tener que competir desde el minuto uno hasta el ochenta; nuestro grado de exigencia es alto, no conozco ningún derbi que no haya sido duro, con nervios, es un partido especial para nosotros y para la ciudad».

El mal tiempo tendrá su incidencia en las gradas, con más o menos público, y en el campo, «la climatología puede marcar el devenir del resultado final, con puntos de contactos van a ser duros, las fases estáticas», advierte Merino.

En una final entre los campeones de Liga y Copa la lógica daría como favorito al primero, no es así en este caso; Quesos Entrepinares tiene un potencial de plantilla mayor y atraviesa un mejor momento de forma que Inexo, derrotado el pasado fin de semana por el Barça, colista hasta entonces de la División de Honor. Los queseros solo han sufrido una derrota, la mencionada contra el Burgos, y los chamizos han doblado la rodilla en la mitad de sus partidos, con tres derrotas en seis jornadas. La primera de ellas fue en el derbi que abrió la temporada, un 21-32 con más diferencia en el césped que en el marcador. «Ese partido se decidió al principio por dos balones divididos, luego tuvimos el dominio, y en el minuto sesenta se nos escapó por completo, también sufrimos las lesiones de nuestros dos números dos», lamenta Gordaliza. «En los derbis no hay favoritos, para nosotros la Copa Ibérica y la Supercopa son muy importantes porque significa que el año anterior hemos hecho las cosas bien y es rematar el trabajo. La ciudad sabe lo importante que es un derbi, que lo viva», apunta Merino.

Ampliar Diego Merino y Álvaro Gorostiza, en rueda de prensa. Mariano G. de Egea

Los entrenadores prefieren centrarse en lo que tienen, más que en lo que les falta, pero las bajas en el Inexo El Salvador son sensibles, «Minguillón, que es de larga duración, Ortega y Santa Cruz, más lo que están convocados con los sub 18 [Toca y Enciso]», comenta Gordaliza; la de Santiago Ortega es de gran importancia por la importancia con el pie del apertura en los pateos a palos y en el juego abierto. Merino confirmó la de Marc Sánchez en el VRAC Quesos Entrepinares.