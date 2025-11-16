El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Chami hacen corro entorno a Gorostiza al término del partido. Carlos Espeso

El rebote de Álvaro Gorostiza tras caer en la final de la Supercopa

El técnico de El Salvador lamenta que el partido no se jugara en igualdad de condiciones, y critica que la federación cambiara las reglas del juego

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:35

No le sentó bien la derrota a Álvaro Gorostiza, técnico del Inexo El Salvador, que a las primeras de cambio y prácticamente sin mediar preguntas, ... expresó su malestar porque el rival pudiera contar con dos jugadores de la franquicia -algo que se comunicó previamente a los clubes que no iba a ser posible, según aseguró-, además de que pudiera disfrutar de una semana de descanso para preparar la final.

