El rebote de Álvaro Gorostiza tras caer en la final de la Supercopa

No le sentó bien la derrota a Álvaro Gorostiza, técnico del Inexo El Salvador, que a las primeras de cambio y prácticamente sin mediar preguntas, ... expresó su malestar porque el rival pudiera contar con dos jugadores de la franquicia -algo que se comunicó previamente a los clubes que no iba a ser posible, según aseguró-, además de que pudiera disfrutar de una semana de descanso para preparar la final.

«Pensaba que el rugby era un deporte en el que se juega quince contra quince, pero creo que me he equivocado. Le preguntaré a ChatGPT, con el que tego una buena relación para que me diga que pasa con estas cosas y las finales. En fin, estoy muy orgulloso con los chicos a pesar de todas las bajas que traíamos. Creo que hemos estado bien, en muchas cosas mejor y superiores a ellos, en el juego al pie nos han dominado un poquito más, pero hemos estado firmes y en juego hemos propuesto mucho más», señaló nada más iniciar la rueda de prensa posterior a la final», lamentando que el Quesos dispusiera de una semana de descanso para preparar el partido. «Es difícil jugar cuando vienes con lesionados de la jornada anterior y el rival, jugando mismas competiciones, descansa y eso se permite. Hay cosas que son un poco ridículas, y es evidente que tenemos que mejorar en muchas cosas si queremos que esto sea profesional en un futuro, porque ahora mismo es lo más amateur que puede haber», añadió.

Gorostiza profundizó en sus palabras en las que mencionaba que el rugby no fue esta vez un deporte de 'quince contra quince'. «Es una realidad, los dos equipos no llegamos igual a una final. Eso es así. Creo que en muchos aspectos dudosos de partido era positivo para ellos y negativo para ellos. A principio de año dijeron desde la federación que jugadores de la franquicia no iba a jugar hasta febrero, y ahora de repente hay dos jugadores que juegan la Supercopa. No es por poner excusas porque ya digo que hemos estado muy bien y no nos lo hemos llevado de milagro. O empezamos a mejorar y a ser más claro todos o es imposible jugar a este deporte», espetó antes de abandonar la sala de prensa de Pepe Rojo.

Diego Merino

Por su parte, el técnico del VRAC se felicitó por levantar el título, y por sacudirse la presión que llevaba su equipo encima. «Ha sido un partido muy duro, emocionante, con muchas imprecisiones y errores, con muchos altibajos, con momentos de desconexión de los dos equipos, al final hemos llegado a un partido muy igualado; creo que sí teníamos un poco más que ellos, lástima las imprecisiones de la primera parte, con muchas pérdidas de balón, pero estábamos en su campo y más o menos el, partido estaba controlado», señaló, profundizando en su análisis. «En la segunda parte hemos tenido dos acciones muy malas de salida de nuestro campo con el pie, las han aprovechado, es una cosa que sabíamos que podía pasar y que habíamos trabajado, que es algo que sí me molesta porque estaban preaviso de esas situaciones de contraataque, de salidas de nuestra veintidós, más todas las patadas que no se presionaban, y nos ha tocado remontar. Es un título y nos hemos quitado esa presión. Nosotros preparamos el partido con lo que podemos, intentamos tener las mejores condiciones posibles que tengamos en la mano».