El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Quesos celebran el título a pie de césped. Carlos Espeso

El VRAC engorda su bodega con la Supercopa

El Inexo El Salvador plantó cara hasta el último momento a pesar de sus bajas por lesión

J. C. Cristóbal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

El derbi puso la guinda al gran fin de semana del rugby en Valladolid; al igual que el del día antes en el Zorrilla, el ... de Pepe Rojo fue un partido intenso, de los que deciden los nombres del ganador y del perdedor en la última posesión. La moneda cayó del lado del Quesos Entrepinares, del gran favorito, del que entró en la cocina con más y mejores ingredientes; cinco puntos le separaron de un Inexo El Salvador que plantó cara a las adversidades y que acabó el partido en la veintidós rival. El VRAC reconquista un título que se le escapaba desde 2019 y que vuelve a Valladolid por primera vez en la era pospandémica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  2. 2

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  3. 3

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  4. 4

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  5. 5 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  6. 6 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  7. 7

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  8. 8

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  9. 9

    Vox condiciona apoyar el Presupuesto a que Mañueco asuma en público recortes a sindicatos e inmigración
  10. 10

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El VRAC engorda su bodega con la Supercopa

El VRAC engorda su bodega con la Supercopa