El VRAC engorda su bodega con la Supercopa

El derbi puso la guinda al gran fin de semana del rugby en Valladolid; al igual que el del día antes en el Zorrilla, el ... de Pepe Rojo fue un partido intenso, de los que deciden los nombres del ganador y del perdedor en la última posesión. La moneda cayó del lado del Quesos Entrepinares, del gran favorito, del que entró en la cocina con más y mejores ingredientes; cinco puntos le separaron de un Inexo El Salvador que plantó cara a las adversidades y que acabó el partido en la veintidós rival. El VRAC reconquista un título que se le escapaba desde 2019 y que vuelve a Valladolid por primera vez en la era pospandémica.

Hay quien dirá que no fue un buen partido, que el juego estuvo cerrado con pocas opciones de ensayo, que el árbitro ralentizó el ritmo con continuos parones, que el marcador se quedó sin trabajo durante muchos minutos; nada que sorprenda a los habituales del gran clásico del rugby español, partidos que se mueven a impulsos de las emociones con que los viven jugadores y aficionados; existe cierto regocijo con la asistencia de público en el España-Inglaterra A, pero que levante la mano la ciudad que pueda reunir a casi tres mil espectadores en un partido de clubes.

Inexo El Salvador Pelaz, Diego González, Jacobo Ruiz; Peña, Fontaine; Vega, Du Plooy, Arranz; Munilla, Jaime Powys; Barrios, Juan Martínez, Zuriarrain, Julio Sanz; y Jerónimo Alonso. También jugaron Coronel, Romanos, Rodrigo Fernández, Saúl Alonso, David Alonso y Chico. 15 - 20 VRAC Entrepinares : Calzón, Miejimolle, Turabelidze; Ojeda, Álex Pérez; Serrano, Vélez, Mastouri; Cane, Marcos; Mateos, González del Pino, Molinero, Láinz; y Taibo. También jugaron Gavidi, Andrés, Genco, Teto Gómez, Gallego y Hollingswoth. Árbitro: Fanlo Antzin, vasco. Amarillas a Jacobo Ruiz (min. 12) y Jerónimo Alonso (min. 67).

Marcador: 3-0 (min. 18): golpe de Taibo 3-3 (min. 20): golpe de Munilla. 3-8 (min. 35): ensayo de Álex Pérez. 8-8 (min. 42): ensayo de Jerónimo Alonso. 15-8 (min. 47): ensayo de Jerónimo Alonso y transformación de Juan Martínez. 15-15 (min. 52): ensayo de Molinero y transformación de Taibo. 15-20 (min. 68): ensayo de Miejimolle.

Incidencias: Pepe Rojo. Gran entrada, cerca del lleno. Final de Supercopa. Mañana nublada y fresca, con llovizna en la segunda parte.

La fase de tanteo se prolongó durante más minutos que de costumbres, consecuencia del respeto con el que los equipos se enfrentaron a su eterno rival. El Quesos tuvo más dominio, de balón y de territorio, aunque sin profundidad, sin acierto para sacar partido de las numerosas indisciplinas con las que el árbitro castigó la defensa colegial. Con El Salvador en inferioridad por la amarilla a Jacobo Ruiz, el VRAC prefirió asegurar con un pateo a palos para abrir el marcador (0-3). No le dio tiempo a administrar la ventaja porque El Salvador cosechó tres puntos en la primera vez que pisó campo contrario; el empate aletargó todavía más el partido, en suspenso por un parón arbitral y por el susto mayúsculo de la lesión de Martín Peña, retirado en camilla.

Cuando el 3-3 iba camino de vestuarios, con tal grado de empuje en las delanteras que Turabelidze tuvo que cambiarse la zamarra dos veces y jugar con el 24 y que Miejimolle llegó descamisado a un maul, el Quesos fijó el ataque, abrió a un lateral y Álex Pérez completó la marca con el primer ensayo del día.

El mazazo del 3-8 se redondeó para El Salvador con la retirada por lesión de Munilla, por lo que afrontó el intento de remontada sin su bisagra titular. Y ahí tuvo un arranque de orgullo, advirtió la desconexión del Quesos y aceleró su juego a la mano con dos galopadas sensacionales del zaguero Jerónimo Alonso; Jaime Powys falló dos intentos, Gordaliza cambió con un tercer pateador, y Juan Martínez puso distancias para pasar, en un visto y no visto, del 3-8 al 15-8.

El VRAC vio las orejas al lobo y despertó a tiempo del letargo. Presionó a la defensa de El Salvador, enredado en protestas que le costaron diez metros, suficientes para que Sergio Molinero encontrase una vía entre los palos para volver, una vez más, al empate. La final estaba en el alambre, a la espera de que un detalle desnivelase la balanza en el platillo blanquinegro o en el azulón (esta vez de rosa); ni Taibo ni Juan Martínez, que estrelló su pateo en el poste, dieron un estirón a sus equipos y el desenlace, al igual que el sábado, se aclaró con las tarjetas amarillas: la vio El Salvador, la delantera quesera aprovechó el desajuste para ensayar a través del talonador Miejimolle, y los últimos arreones del Chami se quedaron sin fruto porque arriesgaron en busca del ensayo más que de los palos, arrastraron en el empuje y tuvieron que resignarse cuando el árbitro cortó sus alas con una falta en ataque.