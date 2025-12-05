El lnexo El Salvador se mide al San Cugat en la Copa

El Norte Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:30 Comenta Compartir

Inexo El Salvador afronta su segundo compromiso de la Copa del Rey con el firme propósito de enmendar errores respecto al anterior en La Vila, en el que su buen hacer en la segunda mitad quedó anulado con un último ensayo del rival en tiempo de prolongación, que dio la victoria a los alicantinos, y ofrecer su mejor versión ante un Sant Cugat al que no se habían enfrentado anteriormente.

Los campos de Pepe Rojo serán el escenario de esta cita del domingo (13.00 horas), a la que los vallisoletanos llegan con muchas ganas de demostrar que han aprendido la lección, y que han preparado con intensidad, sabedores de la necesidad de sumar en esta fase principal de la competición copera. Enfrente tendrán a Sant Cugat, que no ha podido ganar en las anteriores jornadas ni a Real Ciencias ni a Hernani, pero que ha dejado constancia de su entrega y lucha en cada partido.

De hecho, en palabras del técnico blanquinegro, Álvaro Gorostiza, si bien será la primera vez que se enfrenten al cuadro catalán, «es un club con un potencial muy grande, que en categorías inferiores hace muy buen trabajo y que arriba tiene gente que sabe jugar y mantiene el nivel del equipo». «Hicieron un buen encuentro ante Ciencias, puntuando, pero lo más importante es centrarnos en nosotros, reparar cosas del anterior encuentro, sobre todo en defensa, para poder hacer un gran partido este domingo en casa», añadió.

Convocatoria

La convocatoria para este duelo de Copa estará integrada por: Jacobo Ruiz, Jaime Powys, Alfonso Enciso, Fernando Romanos, Saúl Alonso, Diego González, Facu Munilla, David Alonso, Dani Chico, Rodrigo Pelaz, Jerónimo Alonso, Julio Sanz, Martín Peña, Reuben Du Plooy, Unax Zuriarrain, Javier Coronel, Clement Fontaine, Martín Toca, Rodrigo Fernández, Lucas Santa Cruz, David Barrios, Bauti Arranz, Nacho Vega.

