La selección española de rugby contra Fiyi en el José Zorrilla. Rodrigo Jiménez

El José Zorrilla acogerá un partido de rugby entre España e Inglaterra este invierno

El encuentro se disputará el 15 de noviembre a las 17:00 horas

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:00

El estadio José Zorrilla de Valladolid volverá a acoger un partido de la selección española de rugby. El sábado 15 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, se celebrará un encuentro que enfrenta a la selección española contra Inglaterra A, una de las mejores canteras del mundo en un partido que, como señala la Federación Española de Rugby, «promete emociones fuertes».

Se trata de uno de los tres enfrentamientos que tendrá el XV del León durante el penúltimo mes del año para ponerse a prueba ante conjuntos de primer nivel como el inglés, la selección de Irlanda A y el combinado principal de Fiyi.

El primero de los encuentros se disputará el sábado 8 de noviembre, a las 17.00 horas, frente a Irlanda A en el estadio Ontime Butarque de Leganés, que acogerá por primera vez un partido de rugby. Para cerrar este calendario de preparación, y tras el encuentro que tendrá lugar en Valladolid, la selección española de rugby se medirá a Fiyi en el estadio Ciudad de Málaga el sábado 22 de noviembre desde las 17.00 horas.

