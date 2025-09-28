El Quesos da el primer golpe de la temporada en la mesa

Taibo se lanza a la línea de marca en el que fue primer ensayo de la segudna parte.

J. C. Cristóbal Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:14 Comenta Compartir

Ya parece una costumbre empezar la temporada de rugby con un derbi vallisoletano, más este curso en que el partido parecía una Supercopa entre los campeones de Liga y Copa de hace apenas unos meses, por lo que, a la pasión tradicional de este tipo de partidos, se sumaron las cuentas pendientes que dejaron los desenlaces de los campeonatos de la regularidad y del ko.

La cita presentaba el aliciente añadido de conocer los nuevos álbumes de cromos de los equipos, condicionados por un verano caliente en el mercado que llegaba motivado con las convocatorias de los Leones, aunque solo afectaban a un VRAC, que aporta cinco jugadores por ninguno de El Salvador.

El Salvador Pelaz, Romanos, Jacobo Ruiz; Martín Peña, Fontaine; Rodrigo Fernández, Santa Cruz, Arranz; Munilla, Ortega; Jerónimo Alonso, Barrios, Jaime Powys, Julio Sanz; y Martín Toca. También jugaron Torres, Diego González, Coronel, Zuriarrain, Du Plooy y Da Cunha. 21 - 32 VRAC Entrepinares Teto Gómez, Gallego, Turabelidze; Gavidi, Álex Pérez; Serrano, Ojeda, Mastouri; Gonzalo Domínguez, Hollingsworth; Mateos, González del Pino, Molinero, Láinz; y Taibo. También jugaron Muñiz, Pírez, Genco, Pedro Cane, Vélez, Perotti, Álex Alonso y Manu Pérez. Árbitro: Mirat, madrileño. Amarilla a Mastouri (min. 47).

Marcador: 0-3 (min. 3): golpe de Taibo. 0-10 (min. 5): ensayo de Mateos y transformación de Taibo. 3-10 (min. 17): golpe de Ortega. 6-10 (min. 28): golpe de Ortega. 9-10 (min. 34): golpe de Ortega. 9-13 (min. 40): golpe de Taibo. 9-20 (min. 50): ensayo y transformación de Taibo. 9-25 (min. 55): ensayo de Hollingsworth. 14-25 (min. 59): ensayo de Zuriarrain. 14-32 (ensayo de Perotti y transformación de Perotti. 21- 32 (min. 74): ensayo de Coronel y transformación de Ortega.

Incidencias: Pepe Rojo, dos tercios de entrada. División de Honor, jornada 1ª. Partido emitido en directo por Movistar+. Minuto de silencio en memoria de Iván Velasco.

El Quesos asumió su condición de aspirante a recuperar el trono liguero y apretó de salida desde el pateo inicial; abrió el marcador con el pie de Taibo y se benefició de la intensidad de su defensa y de la mala suerte en las patadas del Chami, taponadas por dos veces, y en la segunda con el balón caído a las manos de Turabelidze, que corrió hasta encontrar la galopada de Mateos.

Cinco minutos y 0-10 en contra para el conjunto de Gorostiza; en otros tiempos habría acusado el golpe, ahora tiene la confianza del campeón y empezó a madurar el juego, primero con una posesión del balón que no se tradujo en ocupación del territorio, todavía lejos de la zona de marca azulona (esta vez de rosa); sin embargo, sí sirvió para forzar castigos del rival y sacar provechos de melés bien trabajadas por Bauti Arranz, uno de los refuerzos escolares. Santi Ortega, recortó distancias de tres en tres hasta colocar el 9-10 y exigir al Quesos un nuevo esfuerzo para volver al partido antes del descanso.

El Salvador empezó muy fuerte la segunda parte desde la puesta en juego de Ortega a bote pronto; la delantera entró a la carga, mantuvo el oval y abrió al lado contrario con el campo abierto, pero el debutante Martín Toca se precipitó en el paso adelantado a Jerónimo Alonso cuando ya se cantaba el ensayo. No acusó el golpe el Chami, que le dio continuidad con un ataque con muchas fases, pero a Munilla le entraron prisas, abrió antes de tiempo con un balón que se fue alto y Láinz llegó como un puma para tumbar a Toca y permitir la carrera de setenta metros de Taibo hasta caer entre los palos.

Para entonces, el Quesos jugaba con catorce por la amarilla a Mastouri, momento que coincidió con un golpe de Diego González en su contacto con Álex Pérez que dejó en silencio a la grada, preocupada por el traslado en camilla del talonador. Inexo acusó el bajón anímico y la voracidad del Quesos hizo presa con un nuevo ensayo que dejaba un parcial de 0-12 en inferioridad numérica.

Aunque solo era el minuto 55 la victoria parecía segura para el Quesos. El resto del choque quedó condicionado porque El Salvador no pudo compensar la retirada de Diego González con otro primera línea, y el árbitro tuvo que decretar melés pactadas, lo que condicionó los ataques y las defensas del resto del partido. El Salvador tiró de orgullo, respondió a la doble bofetada con una patada profunda de Munilla que buscó los baches en la veintidós quesera y los encontró en el rayo de Zuriarrain, otro de los nuevos.

Fue el momento de los banquillos, con más fondo de armario del Quesos, con Merino metiendo en el campo a jugadores con etiqueta de titulares; también movió el árbol Gorostiza con la entrada de Du Plooy, que volvía a los terrenos después de su dolorosa lesión en el primer minuto de la final copera en Zorrilla. Uno de los jugadores de refresco fue Perotti, letal en los partidos rotos, que se benefició de un palmeo sideral de Molinero; y otro fue Coronel, que tiró de kilos para arrastrar la delantera del VRAC después de un buen saque de touch de Munilla, que ejerció de improvisado lanzador.

Era una fase del derbi en que se buscaban los puntos bonus, El Salvador el defensivo del -7 y el Entrepinares el ofensivo de los tres ensayos; el que más cerca estuvo de conseguirlo fue El Salvador, con varios castigos a cinco metros en los que rozó el ensayo, pero le faltó acierto en el último toque.