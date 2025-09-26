El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una acción del Colina-Cocos de la temporada pasada. José L. Useros
Rugby / Liga Iberdrola

El Colina Clínic se estrena en liga con un 'coco'

El Salvador de Walker-Fitton se mide este domingo en Pepe Rojo a Simón Verde Sport Cocos de Sevilla

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:49

Tras lograr el título de la Supercopa Iberdrola, las jugadoras de Colina Clínic El Salvador inician su participación en la Liga Iberdrola, de la que son las vigentes campeonas, ante el siempre difícil Simón Verde Sport Cocos de Sevilla, por lo que los campos de Pepe Rojo acogerán un partido de alto nivel, que las vallisoletanas han preparado con intensidad, ya que quieren empezar con buen pie la competición doméstica.

El cuadro blanquinegro afronta la nueva temporada con «muchas ganas», tal y como advirtió su técnico, Michael Walker-Fitton, tras una completa fase de planificación de cinco semanas, en la que han tratado de preparar el nuevo curso «de la mejor manera posible». Y, aunque ya han conseguido el primer título del año, ganando de forma holgada a Sant Cugat, es consciente de que «hay muchas cosas por mejorar», y por eso han trabajado esta semana «con mucha intensidad», sabedor de que este primer test liguero «va a ser muy duro».

En este sentido, reconoció que, al ser el primer duelo de la presente campaña, no saben demasiado de sus rivales, unas Cocos a las que se enfrentaron el pasado ejercicio en dos ocasiones, con victoria chamiza en ambos choques, pero que son «difíciles de contener». «Va a ser un encuentro especialmente duro en las fases de contacto», analizó el entrenador de Colina Clínic, quien podrá contar con toda la plantilla para esta primera cita de la Liga Iberdrola, incluyendo las nuevas incorporaciones, ya adaptadas a la dinámica del grupo.

Así, la convocatoria para este compromiso, quedará conformada por: Carla Méndez, Inés Antolínez, Bea Rivera, Carmen Martos, Irene Alonso, África Vílchez, María Miguel, Elisa Castro, Idoia Goya, Nerea García, Belsay Escudero, Tecla Masoko, Claudia de la Loma, Belén Castellano, Saray Avilés, Bingbing Vergara, Isabel Sierra, Leire Markiegi, Carla Villegas, Matilda Toca, Paula Garrido, Amaia Erbina y Kiara Espósito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  4. 4

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  5. 5 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  8. 8

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  9. 9

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid
  10. 10

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Colina Clínic se estrena en liga con un 'coco'

El Colina Clínic se estrena en liga con un &#039;coco&#039;