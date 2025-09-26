El Colina Clínic se estrena en liga con un 'coco'

El Norte Valladolid Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

Tras lograr el título de la Supercopa Iberdrola, las jugadoras de Colina Clínic El Salvador inician su participación en la Liga Iberdrola, de la que son las vigentes campeonas, ante el siempre difícil Simón Verde Sport Cocos de Sevilla, por lo que los campos de Pepe Rojo acogerán un partido de alto nivel, que las vallisoletanas han preparado con intensidad, ya que quieren empezar con buen pie la competición doméstica.

El cuadro blanquinegro afronta la nueva temporada con «muchas ganas», tal y como advirtió su técnico, Michael Walker-Fitton, tras una completa fase de planificación de cinco semanas, en la que han tratado de preparar el nuevo curso «de la mejor manera posible». Y, aunque ya han conseguido el primer título del año, ganando de forma holgada a Sant Cugat, es consciente de que «hay muchas cosas por mejorar», y por eso han trabajado esta semana «con mucha intensidad», sabedor de que este primer test liguero «va a ser muy duro».

En este sentido, reconoció que, al ser el primer duelo de la presente campaña, no saben demasiado de sus rivales, unas Cocos a las que se enfrentaron el pasado ejercicio en dos ocasiones, con victoria chamiza en ambos choques, pero que son «difíciles de contener». «Va a ser un encuentro especialmente duro en las fases de contacto», analizó el entrenador de Colina Clínic, quien podrá contar con toda la plantilla para esta primera cita de la Liga Iberdrola, incluyendo las nuevas incorporaciones, ya adaptadas a la dinámica del grupo.

Así, la convocatoria para este compromiso, quedará conformada por: Carla Méndez, Inés Antolínez, Bea Rivera, Carmen Martos, Irene Alonso, África Vílchez, María Miguel, Elisa Castro, Idoia Goya, Nerea García, Belsay Escudero, Tecla Masoko, Claudia de la Loma, Belén Castellano, Saray Avilés, Bingbing Vergara, Isabel Sierra, Leire Markiegi, Carla Villegas, Matilda Toca, Paula Garrido, Amaia Erbina y Kiara Espósito.