Las jugadoras del Colina Clínic celebran el título en tierras madrileñas. Jorge Gris
Rugby

El Colina Clínic El Salvador, campeón de la Supercopa

Derrota con solvencia a San Cugat en la final disputada en el campo de la Complutense de Madrid

Javier González-ADG

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:28

El Colina Clínic El Salvador se ha proclamado brillante campeón de la Supercopa tras arrasar, en el Estadio Nacional Complutense de Madrid, a un Club de Rugby Sant Cugat que se vio superado de principio a fin.

Y eso que el conjunto vallesano comenzó dominando y estuvo a punto de ponerse por delante en el tanteador en una larga jugada que se echó a perder a un metro de línea de ensayo. Fue un espejismo, porque el actual campeón de liga y Copa cogió inmediatamente las riendas del encuentro y comenzó a plasmar su dominio en el minuto catorce con el primer ensayo conseguido por Markiegi (5-0).

Colina Clínic El Salvador

Vílchez, María Miguel, Méndez, Rivera, Escudero, Castellano, Espósito, Camarero, Clavero, Carla Villegas, Masoko, Garrido, Markiegi, De la Loma y Toca. También jugaron Bingbing Vergara, Antolínez, Martos, Bracic, Torres, Sierra, Erbina y Daniela García.

58

-

7

Sant Cugat

Marina García, Ibáñez, Tur, Aires, Albarellos, Marín, Cabrera, Martina Benito, Hinojosa, Agramunt, Harris, Esther Moraleda, Segarra, Camacho y Cook. También jugaron Carla Moraleda, Arca, Domínguez, Menacho, Ripol, Calero y Farras.

  • Árbitro: Mirat Serván (Comité madrileño). Sin amonestadas.

  • Marcador: 5-0: Ensayo de Markiegi (min. 15). 10-0: Ensayo de María Miguel (min. 21). 15-0: Ensayo María Miguel (min. 34). 17-0: Transformación de Carla Villegas (min. 35). 22-0: Ensayo de Toca (min. 39). 24-0: Transformación de Carla Villegas (min. 40). 29-0: Ensayo de Markiegi (min. 41). 34-0: Ensayo de Méndez (min. 46). 36-0: Transformación de Carla Villegas (min. 47). 41-0: Ensayo de Masoko (min. 52). Transformación de Carla Villegas (min. 53). 48-0: Ensayo de Carla Villegas (min. 53). 53-0: Ensayo de Antolínez (min. 64). 53-5: Ensayo de Esther Moraleda (min. 73). 53-7: Transformación de Agramunt (min. 74). 58-7: Ensayo de Masoko (min. 79).

  • Campo: Estadio Nacional Complutense. 250 espectadores.

Seis minutos después, el equipo chamizo amplió su ventaja con un ensayo de touch de María Miguel (10-0), que trece minutos después repitió, sumando cinco puntos más para su equipo, esta vez por pura potencia (15-0). Carla Villegas logró la transformación, cosa que no había conseguido en los dos ensayos anteriores (17-0).

Intentó responder el conjunto barcelonés, aunque la defensa de la escuadra vallisoletana abortó con contundencia cualquier atisbo de reacción.

En los últimos segundos de la primera parte llegó el cuarto ensayo para el conjunto colegial, gracias a la velocidad y la astucia de Toca (22-0). Carla Villegas volvió a transformar mandando el partido al descanso con un rotundo 24-0.

No tardó en ampliar la diferencia el conjunto pucelano, que, en el primer ataque del segundo tiempo, logró un nuevo ensayo por medio de Markiegi (29-0).

Fotos: Jorge Gris
Imagen principal - El Colina Clínic El Salvador, campeón de la Supercopa
Imagen secundaria 1 - El Colina Clínic El Salvador, campeón de la Supercopa
Imagen secundaria 2 - El Colina Clínic El Salvador, campeón de la Supercopa

Dos minutos después Rivera cometió infracción de adelantado a escasos centímetros de la línea de ensayo. Dos minutos después la que no falló fue Méndez, que puso el 34-0 y Carla Villegas volvió a transformar.

Para entonces el equipo barcelonés ya había bajado los brazos ante su clara inferioridad. Masoko lo aprovechó para lograr otro ensayo más (41-0) y Carlos Villegas siguió a lo suyo y lo transformó.

El Salvador, gustándose, logró un ensayo de manual por parte de la propia Carla Villegas (48-0).

Antolínez aumentó más la diferencia con el noveno ensayo de su equipo (53-0), antes de que Esther Moraleda, con una trabajada jugada, lograra el ensayo del honor para su equipo, que Agramunt lo transformó en el 53-7. Masoko cerró el marcador con un nuevo ensayo en el último minuto (58-7).

Te puede interesar

