De la ansiedad a la explosión de júbilo en el VRAC,... con el Chami pensando ya en la liga

El Estadio José Zorrilla volvió a presenciar, en sus propias carnes, una nueva final de la Copa del Rey entre VRAC y El Salvador, que ... en esta ocasión, se saldó con victoria quesera, con un apabullante 27-3. El equipo dirigido por Diego Merino se tomó la revancha, tras su eliminación a manos del cuadro chamizo en las semifinales de liga, dominando el encuentro de principio a fin y dejando claro que querían acabar la temporada levantando un nuevo trofeo.

Rodrigo Pelaz, jugador del Salvador, habló así del encuentro: «Unas veces se gana, y esta vez el rival ha jugado mejor que nosotros y tenemos que seguir adelante». Pese a la derrota, no quisó olvidarse del próximo partido: «Tenemos una final el próximo domingo y hay que seguir trabajando para llevarnos un título tan importante como es la liga de División de Honor y yo creo que vamos a ganarla».

En cuanto a Gonzalo Domínguez, canterano del VRAC, expresó así sus sentimientos: «Es una barbaridad, solo el hecho de venir aquí, y estar en el campo, es un sueño, y volver a llevarnos la Copa que perdimos su día aquí es espectacular, es un orgullo». Y en cuanto a la rivalidad entre ambos equipos: «El Chami siempre es el Chami, perdamos o ganemos, y obviamente queríamos la revancha y hemos venido a por todo».

Miguel Lainz explicó así su sentir, después de vestir ambas camisetas: «Muy contento con el título, me ha gustado vivir la final de este lado de la ciudad, del lado del VRAC». Además, analizó las claves del encuentro: «Sabíamos que éramos mejores por fuera y teníamos que ir a que el partido se jugara lo máximo posible, y que no fuese todo patadas y defensa. Hemos seguido el plan de juego que ha indicado Merino todos juntos, y así se consiguen las cosas».

Uno de los grandes nombres propios del equipo quesero, Kalokalo Gavidi comentó: «Queríamos terminar con un buen sabor de boca y estamos muy contentos. Fue nuestro último partido y queríamos dar todo, siguiendo nuestro plan de juego. Es un sueño para todos jugar en este estadio, es un privilegio jugar así en casa, y encima ganar». Y respecto a su futuro no disipó dudas: «Puede ser, pero no diré más, ahí lo dejo».

Por otra parte, Julio Sanz, jugador del conjunto chamizo habló así de su rival: «Me sorprendió el juego por fuera del VRAC, jugando por la banda y los contactos muy duros». Y, respecto a la segunda parte: «Intentamos meter más presión y cortarles por fuera, pero no ha salido bien y han seguido con sus puntos fuertes».

En cuanto a Santiago Ortega, jugador argentino de El Salvador, expresó el motivo de la derrota: «Todo se decide por detalles. El primer tiempo tuvimos muchos golpes en contra, algo que nos condicionó, ya que al ser en nuestro campo tuvieron la posibilidad de puntuar. Además, nos faltó ser más fuertes en defensa». En cuanto al próximo encuentro, así se expresó: «Son partidos diferentes, tenemos final de la Liga. Hay una semana para recuperar y corregir estos detalles para poder ganar la Liga».

El 15 chamizo, John Wessel Bell, se expresó crítico con el juego de su equipo: «Teníamos un plan, para patear en su campo y presionar, aunque no lo hicimos bien. No estábamos listos para su juego, ellos estaban jugando más rápido y nosotros estábamos dormidos». Además, remarcó la necesidad de resetear la cabeza: «Necesitamos pensar sobre el próximo partido, es la final de Liga, no queremos y no podemos perder porque es muy importante para nosotros». Además, habló de malas noticias para su compañero Ruben Du Plooy, lesionado en el minuto uno de juego: «Es posible que tenga la tibia rota».

Baltasar Taibo, recibió el premio al mejor jugador, después de sumar 17 puntos en su haber, y habló de la dificultad de jugar contra el equipo blanquinegro: «Toda esta semana hubo mucha ansiedad, muchos nervios, pero una vez estábamos dentro de la cancha olvidamos todo eso, el equipo supo salir y mantener la compostura y se notó. Por suerte pudimos demostrar todo lo que hemos trabajado durante el año y es una alegría inmensa ganar este título», sentenció.